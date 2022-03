Κοινωνία

Μενίδι - Μάριος: ξεσπά η μητέρα του για το “όχι” στην αποζημίωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για “πόλεμο” κατά της οικογένειας του παιδιού που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα. Το σκεπτικό της απόφασης του ΝΣΚ για “πλουτισμό του παθόντα” εγείρει αντιδράσεις. Νέα παρέμβαση Θεοδωρικάκου.

Δεύτερη νίκη πέτυχε η οικογένεια του 11χρονου Μάριου από το Μενίδι, κόντρα στις αιτιάσεις του Δημοσίου και στην άρνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρά το αίτημα του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα να λήξει συμβιβαστικά την υπόθεση αποζημίωσης της οικογένειας του άτυχου παιδιού που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο, με την απόφαση του, απέρριψε ομοφώνως την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, επικυρώνοντας την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου για αποζημίωση 490.000 ευρώ στην οικογένεια του Μάριου. Μάλιστα, το δικαστήριο επιρρίπτει ξεκάθαρα ευθύνες στο Δημόσιο και ειδικότερα στην Ελληνική Αστυνομία, διότι δεν είχε λάβει απαραίτητα μέτρα, σε μια περιοχή που μαστίζεται από την εγκληματικότητα και τους αδέσποτους πυροβολισμούς.

Το Δικαστήριο αποφάσισε πως δεν είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί του Δημοσίου «ότι δεν συνέτρεχε καμία παρανομία του Δημοσίου» και ότι «σκοπός της αποζημίωσης είναι η ηθική παρηγοριά και όχι ο πλουτισμός του παθόντος»!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η μητέρα του άτυχου Μάριου, Διονυσία Σουλούκου, επεσήμανε πως «το Διοικητικό Εφετείο μας δικαίωσε, αναγνώρισε την ευθύνη του Δημοσίου και την εγκατάλειψη του Δήμου μας. Το Ελληνικό Δημόσιο δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο σε εμάς. Βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση υπέρ μας. Ασκούν έφεση. Συνεχίζουν να μας πολεμούν. Έχουμε δύο καταδικαστικές αποφάσεις».

«Οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφτουν στην αυλή μας. Ζητάμε περισσότερη αστυνόμευση και γενικότερα να ασχοληθούν με τον Δήμου μας», ανέφερε η μητέρα του άτυχου 11χρονου.

Σε παρέμβαση του στην εκπομπή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο, ώστε να μην υπάρχει νομική αντιπαράθεση του Δημοσίου με την οικογένεια του Μάριου Σουλούκου.

Η κ. Σουλούκου χαρακτήρισε ως «ευχάριστη έκπληξη» την εξέλιξη με την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ευχαριστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο 11χρονος Μάριος Σουλούκος έχασε την ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του, στις 8 Ιουνίου του 2017.

Παρούσα στην σκηνή ήταν η μητέρα του του παιδιού, που ήταν δασκάλα στο εν λόγω σχολείο, όπου γύρισε από φέτος και συνεχίζει να διδάσκει.

Όπως λέει αυτό «είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι καθημερινά ένας αγώνας. Είναι κάτι ευχάριστο από την μια, γιατί αγαπάω πολύ την δουλειά μου, αλλά οι σκέψεις στον χώρο αυτό…».

Αναφορικά με την επιμονή του Δημοσίου να μην καταβληθεί αποζημίωση, ο συνήγορος της οικογένειας του 11χρονου Μάριου, Θεόδωρος Μαντάς, υπογράμμισε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 πως «ενώ ο κ. Σταϊκούρας και η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρέπεμψαν την υπόθεση υπέρ της παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με οριακή πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση των οργάνων της Πολιτείας, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει με άκαμπτο τρόπο τέτοιες υποθέσεις».

Ο κ. Μαντάς, είπε ότι τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί ο δράστης του μοιραίου πυροβολισμού, ενώ πλέον σκέλη της υπόθεσης πλησιάζουν το όριο της παραγραφής αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα και να καταγράφονται συχνά άσκοποι πυροβολισμοί.

Ακόμη, ο ποινικολόγος σχολίασε δηκτικά τις αναφορές στο σκεπτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι “σκοπός της αποζημίωσης είναι η ηθική παρηγοριά και όχι ο πλουτισμός του παθόντος” και ότι “η δημοσιονομική πολιτική της χώρας δεν επιτρέπει την καταβολή της αποζημίωσης”, λέγοντας ότι «η αποζημίωση είναι αναγνωρισμένη με δικαστική απόφαση. Κάπου υπάρχει ένα όριο. Δύο δικαστήρια δικαιώνουν ομόφωνα την ευθύνη του Δημοσίου».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Αρκάνσας: πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

ΗΠΑ σε Τουρκία: πάρε F-35 και στείλε S-400 στην Ουκρανία

Ουκρανία - Μαριούπολη: “χτύπημα” σε κτήριο με εκατοντάδες άμαχους