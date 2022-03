Κοινωνία

Καιρός: Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Στο "ψυγείο" η χώρα για τρίτη ημέρα. Πού έδειξε το θερμόμετρο -13 βαθμούς Κελσίου. Τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα.

Παγετός με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε σήμερα το πρωί στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα χαμηλών θερμοκρασιών στη χώρα.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στο Σέλι (-12,8 βαθμοί Κελσίου), στον 'Αγιο Παύλο Ημαθίας (-8,6), στο Τέροβο Ιωαννίνων (-8,1) και στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-8,0). Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν η θερμοκρασία έφτασε τους -15,8 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Την Δευτέρα στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν κι είναι πιθανό στα νοτιοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ενώ τη νύχτα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά με χαμηλότερο υψόμετρο. Από τη νύχτα τα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 8 με 11 βαθμούς, μόνο στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί και το βράδυ στα βόρεια τοπικά η θερμοκρασία και -6 (μείον 6) βαθμοί Κελσίου.

