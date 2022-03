Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Μάριο Σουλούκο: να γίνουν σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις

Παρέμβαση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1, για την δικαστική διαμάχη του Δημοσίου με την οικογένεια του άτυχου 11χρονου.

Παρέμβαση στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ-1 «Πρωινοί Τύποι», έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, για την δικαστική διαμάχη του Ελληνικού Δημοσίου με την οικογένεια του 11χρονου Μάριου Σουλούκου.

Ο μικρός Μάριος, έχασε την ζωή του από αδέσποτη σφαίρα ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου, στο Μενίδι, στις 8 Ιουνίου του 2017.

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο με πρόσφατη απόφαση του, απέρριψε ομοφώνως την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, διατηρώντας την αρχική αποζημίωση των 490.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήρε θέση για το θέμα, τονίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να σταματήσει η αντιδικία του ελληνικού Δημοσίου με την οικογένεια του παιδιού. Ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι έως τώρα δικαστικές αποφάσεις και να αποζημιωθεί η οικογένεια.

