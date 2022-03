Πολιτική

Κορονοϊός: ο Μητσοτάκης γυρίζει στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός είχε κάνει γνωστό μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram ότι νόσησε απο κορονοϊό.

Αρνητικός στον κορονοϊό είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, το σημερινό τεστ για τον κορονοϊό βγήκε αρνητικό και έτσι ο πρωθυπουργός επιστρέφει από τη Δευτέρα κανονικά στο γραφείο του και στα καθήκοντά του.

Υπενθυμίζεται, πως ο Πρωθυπουργός είχε κάνει γνωστό μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram ότι νόσησε απο κορονοϊό την περασμένη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη.

"Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση" ήταν το μήνυμά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι - Μάριος: ξεσπά η μητέρα του για το νέο “όχι” στην αποζημίωση

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο μήνυμα Ζελένσκι (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Βενζινάδικο: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία