NBA: ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγινε δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών

Ακόμη μια μεγαλειώδης εμφάνιση για τον “βασιλιά”. Ποιον “προσπέρασε”, ποιος είναι ο κορυφαίος σκόρερ, ποιοι αποτελούν την πρώτη δεκάδα.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι από τα ξημερώματα ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Ο «βασιλιάς» σημείωσε 38 πόντους στην ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς με 127-119 από τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον και προσπέρασε τον Καρλ Μαλόουν, αφήνοντας στην 3η θέση τον «ταχυδρόμο».

Mόνο ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχει πετύχει περισσότερους πόντους από τον ΛεΜπρον Τζέιμς στη Λίγκα πλέον.

Το ένα - δύο στο Top-10 του πίνακα των σκόρερ του ΝΒΑ δηλαδή προέρχεται από την ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ και ο τρίτος πια Καρλ Μαλόουν αγωνίστηκε την τελευταία σεζόν της καριέρας του στους Λέικερς. Ο Μαλόουν είχε πετύχει 36.928 πόντους συνολικά στην καριέρα του, ενώ ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμάρ σημείωσε 38.387.

Ο νέος δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών πλέον, ΛεΜπρον Τζέιμς, έφτασε τους 36.947 πόντους με την παραγωγικότητά του απέναντι στους Ουίζαρντς και πλέον χρειάζεται λιγότερους από 2.000 πόντους για να περάσει πρώτος. Θέλει 1.441 πόντους για να γράψει το όνομά του με «χρυσά γράμματα»!

Στα 37 χρόνια του και από τη στιγμή που θα παραμείνει υγιής, όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να ανέβει στο «ρετιρέ».

Το Top-10 των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

