Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Θεσσαλονίκη, κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής του Γ΄ Σώματος Στρατού.

(Πηγή εικόνων: kranos.gr)

Άκρως συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Θεσσαλονίκη.

Στην τελετής αλλαγής διοίκησης και παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του Γ’ Σώματος Στρατού, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον τριτοετή Εύελπι, γιο του νέου Διοικητή του Γ΄Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγου Σωτήρη Κωστάκογλου, να αποδίδει τιμές στον πατέρα του, την ώρα που ο ανώτατος αξιωματικός επιθεωρούσε το τιμητικό άγημα και περνούσε μπροστά από τους επίσημους.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων, ο αδελφός του νεαρού Εύελπι, Υπολοχαγός του Πυροβολικού εκείνος, αλλά και ο απόστρατος αξιωματικός παππούς τους, οι οποίοι καμάρωναν για τον δικό τους άνθρωπο, τον Σωτήρη Κωστάκογλου, που με απόφαση του ΣΑΓΕ προήχθη στον βαθμό του Αντιστράτηγου και ανέλαβε Σωματάρχης της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο Στρατόπεδο του «ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση και του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-ΟHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη.

Ο Αντιστράτηγος Αναστάσιο Σπανός παρέδωσε στον Αντιστράτηγο Σωτήριο Κωστάκογλου την Διοίκηση του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή (Βούλα) Πατουλίδου, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγός ε.α. Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Λεοντάρης.?

