Τεχνολογία - Επιστήμη

Ουκρανία: Υπερηχητικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν ξανά από την Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε επισήμως η Μόσχα για την εκ νέου χρήση υπερηχητικών πυραύλων.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι – για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα – χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Μεγάλο απόθεμα καυσίμου καταστράφηκε από πυραύλους Κρουζ τύπου ‘Kalibr’, που εκτοξεύθηκαν από την Κασπία Θάλασσα, καθώς και από βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εκτοξευόμενους από το αεροναυτικό σύστημα ‘Kinzhal’ από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν οι πύραυλοι αυτοί.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλήγμα έγινε στην περιφέρεια Μικολάγεφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του, καταστράφηκε «η βασική πηγή ανεφοδιασμού με καύσιμα των ουκρανικών τεθωρακισμένων» που είναι ανεπτυγμένα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι βαλλιστικοί υπερηχητικοί πύραυλοι «Kinzhal» («στιλέτα» στα ρωσικά) και οι πύραυλοι Κρουζ «Zircon» ανήκουν σε οικογένεια όπλων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτηρίζει «ανίκητα», καθώς σύμφωνα με τη Μόσχα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των αντιπάλων της.

Χθες Σάββατο η Μόσχα ανακοίνωσε πως εκτόξευσε την προηγουμένη πυραύλους «Kinzhal» εναντίον στόχου στην Ουκρανία. Εάν πράγματι έγινε τέτοιο πλήγμα, πρόκειται για την πρώτη γνωστή χρήση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, σε πόλεμο, αφότου δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2018.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε επίσης ότι πύραυλοι «υψηλής ακρίβειας» έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων στη Ζιτόμιρ, 150 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

«Πάνω από 100 μέλη των (ουκρανικών) ειδικών δυνάμεων και ξένοι μισθοφόροι σκοτώθηκαν» στο πλήγμα αυτό, διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

?? Russian TOS-1A Thermobaric Rocket Launchers In #Ukraine targeting #Marioupol.

The infamous TOS-1A combines a multiple launch rocket system with thermobaric projectiles to produce a weapon capable of horrific destruction.

?? pic.twitter.com/TUwUfss3Ga

— Mete Sohtaoglu (@metesohtaoglu) March 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι - Μάριος: ξεσπά η μητέρα του για το “όχι” στην αποζημίωση

ΗΠΑ σε Τουρκία: πάρε F-35 και στείλε S-400 στην Ουκρανία

Ουκρανία - Μαριούπολη: “χτύπημα” σε κτήριο με εκατοντάδες άμαχους