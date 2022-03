Οικονομία

Γεωργιάδης: "παρέμβαση" με γκαζάκια στο γραφείο του

Το πολιτκό γραφείο του υπ. Ανάπτυξης στεγάζεται στον 5ο όροφο κτηρίου.

(εικόνα αρχείου)

Ζημιές στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, προκλήθηκαν από γκαζάκια, που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο και πυροδοτήθηκαν από αγνώσοτυς, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη κξαι φωτιά.

Από τις φλόγες προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο κλιμακοστάσιο και στην είσοδο του γραφείου του . Γεωργιάδη.

(εικόνες από προηγούμενη επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του κ. Γεωργίαδη)

Το γραφέιο του Άδωνι Γεωργιάδη στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτηρίου, επί της οδού Ακαδημίας 84, στο κέντρο της Αθήνας,

Την επίθεση σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, με ανάρτησή του στο Twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά, «Δυστυχώς πάλι, για 20η ίσως φορά γίνομαι στόχος εμπρηστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Όσοι νομίζουν ότι θα με κάμψουν με τέτοιες μεθόδους κάνουν μεγάλο λάθος. Η Δημοκρατία μας είναι περισσότερο ισχυρή από αυτούς. Συνεχίζουμε δυνατά».