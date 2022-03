Πολιτική

Τσαβούσογλου: Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία

Σύγκλιση Ουκρανίας και Ρωσίας σε «βασικά ζητήματα» βλέπει ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Hurriyet ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε «κρίσιμα» ζητήματα και έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα.

«Υπάρχει σύγκλιση στις θέσεις των δύο πλευρών σε σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι σχεδόν συμφωνούν στα τέσσερα πρώτα σημεία. Κάποια θέματα πρέπει να λυθούν σε επίπεδο ηγετών» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τσαβούσογλου είπε επίσης πως ελπίζει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός εάν οι πλευρές δεν υπαναχωρήσουν από την πρόοδο που έχουν σημειώσει προς την επίτευξη συμφωνίας.

«Εάν τα μέρη δεν υποχωρήσουν από τις τρέχουσες θέσεις τους, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι για κατάπαυση του πυρός. Υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι μεταξύ των ηγετών. Αυτό είναι πλέον γνωστό» σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν και Ζελένσκι, ο Τσαβούσογλου είπε: «Αν επιτευχθεί ειρήνη, αν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα συναντηθούν. Δεν αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο, δεν έχουν αρνητική στάση».

