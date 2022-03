Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου - Τσίπρα για οικονομία, Ουκρανία και συναίνεση

Τι υποστηρίζει σε συνέντευξη του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Τι απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την "μνήμη των πολιτών".

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζοντάς την «χειρότερη κυβέρνηση στην χειρότερη στιγμή» και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει πεδίο συναίνεσης».

Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ξεδιπλώνει την κριτική του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ουκρανικό, στα ελληνοτουρκικά, στην πανδημία, στην ακρίβεια και υποστηρίζει: «Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, πολιτικοί παλιάς κοπής που ενδιαφέρονται μονάχα για την εξυπηρέτηση των ελίτ που τους στηρίζουν και προσπαθούν να επιβιώσουν μόνο διά της επικοινωνίας και της προπαγάνδας είναι απολύτως ακατάλληλοι. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η χειρότερη κυβέρνηση τη χειρότερη στιγμή. Καμία άλλη κυβέρνηση, ακόμη και της Δεξιάς, δεν πιστεύω ότι θα έκανε τόσο λάθος στρατηγικές επιλογές που αφήνουν απόλυτα εκτεθειμένους στην κρίση τους Έλληνες, συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει πεδίο συναίνεσης».

Η εισβολή της Ρωσίας δεν δικαιολογείται

Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπογραμμίζει ότι «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ό,τι κι αν επικαλείται ο πρόεδρος Πούτιν. Ίσες αποστάσεις δεν χωρούν όταν μια χώρα εισβάλλει σε μια άλλη. Αλλά θα ήταν λάθος να μη μιλάμε για το πώς φτάσαμε ως εδώ και να μπαίνουμε σε φοβικές λογικές. Να μη μιλάμε π.χ. για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Πούτιν εκμεταλλεύεται το "προηγούμενο" των επεμβάσεων της Δύσης, που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο, για να δικαιολογήσει τη δική του εισβολή. Πολλοί λένε ότι αυτή η στιγμή είναι η 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης. Ας θυμηθούμε πώς αντέδρασε η Δύση μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Όχι μόνο σε σχέση με το Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά και σε σχέση με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση Μπους, αντί να προωθήσει μια αδιαίρετη αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπως συμφωνήθηκε με τη Ρωσία το 1999, προέβη σε εξαιρετικά προκλητικές και κοντόθωρες κινήσεις».

Για το ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας, αφού επαναλαμβάνει την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», σημειώνει: «Η Ρωσία δεν είναι σύμμαχος, αλλά είναι μια ισχυρή χώρα με επιρροή στην περιοχή μας και με τον λαό της οποίας έχουμε ιστορικούς δεσμούς. Οφείλουμε σήμερα να σταθούμε απέναντί της, χωρίς ωστόσο να υιοθετούμε λογικές αντιρωσικής υστερίας, νεομακαρθισμού ή ακόμη και πρακτικές που θα βοηθήσουν, αντί να απομονώσουν, τη ρωσική κυβέρνηση και τις επιλογές της μέσα στον ρωσικό λαό, όπως π.χ. η απαγόρευση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Ο πολιτισμός άλλωστε και ιδιαίτερα τα έργα μεγάλων δημιουργών είναι οικουμενικά και είναι αδιανόητο να επιδέχονται απαγορεύσεις. Δεν απαγορεύτηκε ο Μπετόβεν όταν ο ναζισμός προκαλούσε τη μεγαλύτερη σφαγή της Ιστορίας».

Ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά»

Χαρακτηρίζει επικίνδυνο το αφήγημα Μητσοτάκη περί "φυλακίου της Δύσης προς Ανατολάς", που μας βάζει στην πρώτη γραμμή της στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, όπως λέει και προσθέτει: «Η εσπευσμένη - και χωρίς καμία διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις - απόφαση Μητσοτάκη για αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία ήταν μεγάλη απερισκεψία, στα όρια της εθνικής επιπολαιότητας».

Για τα ελληνοτουρκικά αναφέρει: «Εάν η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν οδηγήσει απλά σε ανάπαυλα ηρεμίας ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να επανέλθει στις προκλήσεις ενισχυμένος διεθνώς πριν από τις εκλογές του θα είναι εις βάρος μας. Η Ελλάδα πρέπει να υποχρεώσει την Τουρκία σε έναν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο ύφεσης, με σαφείς κόκκινες γραμμές την εδαφική μας ακεραιότητα και το δικαίωμα άμυνας των νησιών μας και απώτερο ορίζοντα την προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ». Θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός καθυστέρησε, δεν εκμεταλλεύτηκε την θετική συγκυρία μετά την εκλογή Μπάιντεν «έμεινε προσκολλημένη «στο ψευδές αφήγημα της "απομονωμένης Τουρκίας», και προσθέτει: « Φοβάμαι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, αν δεν υπάρξει σαφής και σταθερή εθνική στρατηγική».

Πεδίο σύγκλισης με το ΚΙΝΑΛ οι ανάγκες των πολιτών

Για τις σχέσεις με το ΚΙΝΑΛ σημειώνει: «Πεδίο σύγκλισης είναι για μας οι ανάγκες της κοινωνίας. Ο βασικός μισθός, οι εργασιακές σχέσεις, η στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, η αποφασιστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, η χρηστή και διαφανής διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Σε αυτό το πεδίο καλούμε όλο τον δημοκρατικό κόσμο να συναντηθεί για να ηττηθεί η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Το ΚΙΝΑΛ πρέπει να επιλέξει στην πράξη και επί της ουσίας των πολιτικών θέσεων. Ο δρόμος της αφωνίας και των ίσων αποστάσεων, ιδιαίτερα όσο περνά ο καιρός, δεν αποτελεί εχέγγυο ουδετερότητας, αλλά άλλοθι σε μια κυβέρνηση που οδηγεί την κοινωνική πλειοψηφία σε συνθήκες πρωτοφανούς ανασφάλειας».

Μέτρα για την ακρίβεια: «αντιμετωπίζει την φωτιά με νεροπίστολα»

Για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια αναφέρει ότι «Ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τη φωτιά με νεροπίστολα» και προσθέτει: «…Συνιστά πρόκληση να θεωρούνται ανακούφιση τα 13 ευρώ τον μήνα για τη βενζίνη, την ίδια στιγμή που τα γαλάζια στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν στον εαυτό τους 60.000 ευρώ bonus. Όπως συνιστά πρόκληση να παραδέχεται ότι κάποιοι αισχροκερδούν - όπως οι εταιρείες παροχής ενέργειας που έχουν βγάλει κοντά 1,5 δισ. ουρανοκατέβατα κέρδη -, αλλά την ίδια στιγμή να αρνείται να θέσει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, όπως έχουμε προτείνει όχι μόνο εμείς εδώ και μήνες, αλλά πλέον και η ίδια η Κομισιόν».

Όσο για τον κίνδυνο δημοσιονομικής εκτροπής που επισείει η κυβέρνηση αναφέρει «Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει γιατί παρέλαβα μια χρεοκοπημένη χώρα και άφησα γεμάτα Ταμεία…Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε τον τρόπο να δώσουμε ό,τι χρειαστεί για να στηρίξουμε την κοινωνία, χωρίς να βρεθούμε σε κίνδυνο εκτροχιασμού. Είναι σε μεγάλο βαθμό και θέμα προτεραιοτήτων. Εμείς π.χ. θα ακυρώσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και 1,5 δισ. τον χρόνο θα πηγαίνει σε όσους έχουν ανάγκη, όχι στη μαύρη τρύπα των funds. Τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών επίσης θα επιστρέψουν στον καταναλωτή. Αυτό δεν απαιτεί δημοσιονομικό κόστος αλλά πολιτική βούληση να συγκρουστείς με συμφέροντα. Την έχουμε, το έχουμε αποδείξει».

Μόνη διέξοδος οι εκλογές για την ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης

Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι η ελληνική κοινωνία βυθίζεται μέρα με τη μέρα στην ανασφάλεια, τη φτώχεια και την απόγνωση και προσθέτει: «Δεν θέλω να γίνω προφήτης δεινών, όμως αυτό που με ανησυχεί είναι ότι στα τρία σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ υπάρχει μια ραγδαία και επικίνδυνη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Οι εκλογές και η ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης είναι ο μόνος δρόμος για να δοθεί θετική κατεύθυνση αλλαγής στη διάχυτη κοινωνική διαμαρτυρία».

Στο ερώτημα για την εσωστρέφεια στο κόμμα του απαντά ότι «Οι διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό μας αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι να πει, αναζητά τρόπους, ιδέες, νέες πρακτικές και παραδείγματα ώστε να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη βελτίωση της ζωής των πολλών. Η πρότασή μου ώστε να δοθεί μεγαλύτερη δύναμη στα μέλη του κόμματος, είναι ακριβώς κομμάτι αυτής της διαρκούς αναζήτησης να γίνουμε καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι, πιο χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία».

Για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου σημειώνει: «Όσες φορές και να αλλάξει τον εκλογικό νόμο ο κ. Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να αποτρέψει την ήττα του στις εκλογές. Το μόνο που θα καταφέρει είναι ένα ακόμη πλήγμα στους θεσμούς και σε όση αξιοπιστία τού έχει απομείνει». Αναφέρει ότι είναι έτοιμος για εκλογές και προσθέτει: «Τα ψηφοδέλτιά μας θα καθρεφτίζουν τις πιο ζωντανές, νεανικές, έντιμες, καταρτισμένες, ανήσυχες δυνάμεις που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Κι αυτή η νέα γενιά που στρατεύεται στην πολιτική για να δώσει και όχι για να πάρει, θα αποτελέσει και τη ραχοκοκαλιά της προοδευτικής κυβέρνησης».

Οικονόμου: ανεύθυνες και αφελείς οι πολιτικές του κ. Τσίπρα

Με δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, απάντησε το Μαξίμου στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας τα εξής:

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βίωσαν με τραγικό τρόπο, στη ζωή και την τσέπη τους, τις συνέπειες των αφελών και ανεύθυνων πολιτικών του κ. Τσίπρα. Όταν κυβέρνησε, έφερε, με τους πολιτικούς του παραλογισμούς, την πατρίδα στο χείλος του γκρεμού και χρέωσε τους Έλληνες με 100 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η Κυβέρνησή μας χειρίζεται, επί τρία σχεδόν χρόνια, αλλεπάλληλες εξωγενείς και διεθνείς κρίσεις, στις οποίες απαντά με πράξεις και γνώμονα τόσο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας, όσο και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Στο τέλος της τετραετίας, με αυτά τα δεδομένα, οι πολίτες θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν.

Κατά τα άλλα, στη συνέντευξή του στο “Βήμα της Κυριακής”, ο κ. Τσίπρας επιβεβαιώνει ότι υπολείπεται των περιστάσεων και των διεθνών δεδομένων του 21ου αιώνα. Δικαιολογεί -έντεχνα και απερίσκεπτα για τα εθνικά μας συμφέροντα- τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Δεν κατανοεί ότι η Ελλάδα είναι η Δύση, είναι η καρδιά του δυτικού πολιτισμού, το ιστορικό όριο ανάμεσα στο δεσποτισμό και τη Δημοκρατία. Φτάνει στο σημείο να αποκαλέσει «φιέστα» την ενίσχυση της Ελλάδας με το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ως συνέχεια της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι η άμυνα της πατρίδας δεν είναι αυτοσκοπός. Μέσα στο πλέον επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι προτάσεις του (χωρίς κοστολόγηση και πάλι) θα ξαναφέρουν την κοινωνία στην εποχή των μνημονίων, ώστε να ξαναβρεί το χαμένο του πολιτικό ρόλο. Το απόγειο της πολιτικής του παραφροσύνης είναι το αίτημα για εκλογές μέσα σε μια ιστορική συγκυρία που επιβάλλεται η σταθερότητα και η ασφάλεια».

