Σεισμός στην Κρήτη

Ακόμα ένας σεισμός στην Κρήτη, με μικρό εστιακό βάθος έγινε αισθητός σχεδόν σε όλο νησί.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Κισάμου στα Χανιά.

Το εστιακό του βάθος ήταν στα 12,3 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή από τα Χανιά, μέχρι το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

