Ουκρανία - Χάρκοβο: παιδί νεκρό από επίθεση σε πολυκατοικία (εικόνες)

Θρήνος για τους νεκρούς από το νέο "χτύπημα" των Ρώσων σε σπίτια. Νέα "σφαγή" αμάχων.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο όταν χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας του Χαρκόβου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί 9 ετών.

Η αστυνομία μεταφόρτωσε φωτογραφίες του κτιρίου, που ανέφερε πως έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης της βορειοανατολικής Ουκρανίας, αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας, την 24η Φεβρουαρίου, έχουν σκοτωθεί 266 άμαχοι, ανάμεσά τους 15 παιδιά.

Η πόλη, που είχε πληθυσμό 1,5 εκατ. κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, πολιορκείται επί εβδομάδες από τα ρωσικά στρατεύματα.?

