Πέθανε ο Νίκος Νικολάου

Ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος καθιέρωσε το πολιτικοοικονομικό ρεπορτάζ.

Πέθανε στο νοσοκομείο μετά από μια σύντομη νοσηλεία ο δημοσιογράφος Νίκος Νικολάου.

Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες της χώρας και ταύτισε το όνομά του με την οικονομική δημοσιογραφία έχοντας μια καριέρα 47 χρόνων.

Γεννήθηκε το 1931 στη Χαλκίδα και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Εξορίστηκε από το ’51 μέχρι το ’55 στον Άη Στράτη και τον Σεπτέμβριο του 1955 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στην εφημερίδα «Αυγή».

Ο Νίκος Νικολάου διετέλεσε διευθυντής της «Καθημερινής», της οποίας ήταν στέλεχος από την εποχή της Ελένης Βλάχου βάζοντας την σφραγίδα του. Είχε κεντρικό ρόλο στη διάσωση της εφημερίδας την περίοδο Κοσκωτά, με την μεταβίβασή της στον Αριστείδη Αλαφούζο και το 1989 προχωρώντας σε αρκετές καινοτομίες.

Επί σειρά ετών υπήρξε στέλεχος του «Βήματος» έχοντας την διεύθυνση της οικονομικής έκδοσης της εφημερίδας, ενώ είχε εργαστεί, επίσης, ως οικονομικός συντάκτης στη «Ναυτεμπορική», το «Εξπρές», την «Αυγή» και πολλές άλλες εφημερίδες.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει μία κόρη.

