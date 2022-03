Καιρός

Καιρός: Χιόνια και παγωνιά την Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιό έντονα. Πόσο χαμηλά θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή.

Το χειμωνιάτικο πρόσωπο του θα μας δείξει ο καιρός και την Δευτέρα. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή χιονόνερου και κυρίως στα βορειοανατολικά ασθενών χιονοπτώσεων. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε ορεινά, ημιορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 12 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα στα ορεινά, ημιορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 (μείον 1) έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών ή χιονόνερου κυρίως στα νότια και ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα στα ορεινά, ημιορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 (μηδέν) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, οι οποίες θα είναι τοπικά πυκνές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών ή χιονόνερου κυρίως στα βόρεια, όπου πιθανώς να σημειωθούν και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα στα ορεινά, ημιορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες αναμένεται στα παραθαλάσσια της ανατολικής και βόρειας χώρας, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά και πιθανόν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου και μόνο στα δυτικά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

