Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός: Μεγάλη ανατροπή με υπογραφή…. Νέντοβιτς

Ο Κολοσσός ήταν εκπληκτικός, αλλά οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος και συνεχίζουν να έχουν το «πάνω χέρι» για το πλεονέκτημα της έδρας στα play off.

Ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 7 πόντους από τον Κολοσσό στο πρώτο ημίχρονο (40-33) και με +9 αργότερα, σοβαρεύτηκε στο δεύτερο μέρος και με εξαιρετική άμυνα, αλλά και την αφύπνιση του Νεμάνια Νέντοβιτς (0/6 τρ. στο α΄ 20λεπτο, 4/5 στο δεύτερο) έκανε επιμέρους σκορ 34-11 και πέρασε άνετα το εμπόδιο του Κολοσσού με 88-64.

Οι "πράσινοι" έφτασαν τις 15 νίκες σε 16 αγώνες στην Basket League και συνεχίζουν να έχουν το «πάνω χέρι» για το πλεονέκτημα της έδρας στα play off, μιας και υπερτερούν στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 40-33 (ημ.), 51-77, 64-88

Ο Κολοσσός ήταν άκρως ανταγωνιστικός στο πρώτο μέρος, δικαιολογώντας απόλυτα την καλή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται. Η ομάδα του "σμαραγδένιου νησιού" με εξαιρετική ψυχολογία μετά από τρεις σερί νίκες που προερχόταν (επί της Λάρισας εντός, του Απόλλωνα εκτός και του Άρη εντός) και σε συνδυασμό με την τραγική εικόνα του "τριφυλλιού" στο πρώτο μισό του αγώνα, κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με +9 (42-33), προβάδισμα που διατηρούσε έως και τα μισά της τρίτης περιόδου.

Μέχρι τότε ο Μέικον ήταν ο μοναδικός παίκτης που σκόραρε για την ομάδα του Πρίφτη (είχε στο 25΄ 14 πόντους με 4/4 τρ.), με τους υπόλοιπους και κυρίως τον Νέντοβιτς... εκτός αγώνα. Από το 48-45 και μετά ο Παναθηναϊκός "έσφιξε" την άμυνά του, ο Σέρβος γκαρντ ξεκίνησε να "πυροβολεί" (έφτασε τους 27 πόντους) και όλα έγιναν εύκολα για τους φιλοξενούμενους, που έφτασαν στην 15η νίκη τους σε 16 αγώνες.

Ο Νέντοβιτς με 27 πόντους (4/11τρ.) ήταν μακράν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού, ενώ στους 16 σταμάτησε ο Μέικον, στους 15 ο Ουάιτ και στους 11 ο Παπαγιάννης.

Από τους Ροδίτες ξεχώρισε ο Φλόιντ με 19 πόντους, ενώ άλλους 15 πέτυχε ο Χατζηδάκης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καντζούρης): Μομίροφ 1, Μαργαρίτης 6 (2), Μίλερ 7 (1), Σλαφτσάκης, Ποτ 9 (1), Ξανθόπουλος 5 (1), Πράπας 2, Καμπούρης, Μπίλης, Φλόιντ 19 (1), Χατζηδάκης 15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Παπαγιάννης 11, Κασελάκης 6 (2), Ουάιτ 15 (2), Νέντοβιτς 27 (4), Σαντ-Ρόος 3, Μέικον 16 (4), Καββαδάς 3, Χουγκάζ 7 (1), Εβανς, Μαντζούκας

