Ουκρανία - δήμαρχος Μαριούπολης: Απαγάγουν πολίτες και τους πάνε σε ρωσικό έδαφος

Την απαγωγή χιλιάδων κατοίκων της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις και τη μεταφορά τους σε Ρωσία καταγγέλλει ο δήμαρχος της πόλης.





Την απαγωγή χιλιάδων κατοίκων της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις και τη μεταφορά τους σε Ρωσία καταγγέλλει ο δήμαρχος της πόλης. Η πόλη έχει ισοπεδωθεί, με το τελευταίο χτύπημα των Ρώσων να είναι στη σχολή καλών τεχνών όπου είχαν βρει καταφύγιο 400 άμαχοι.

«Τρόμος που θα μείνει στην μνήμη για τους επόμενους αιώνες είναι η πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι αρχές της ρημαγμένης πόλης καταγγέλλουν ότι χιλιάδες κάτοικοι έχουν αρπαγεί από τις ρωσικές δυνάμεις και μεταφερθεί στην Ρωσία και πως στα συντρίμμια της σχολής καλών τεχνών έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες άνθρωποι.

«Την τελευταία εβδομάδα, πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο κανάλι του στο Telegram

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έχουν μεταδώσει ότι λεωφορεία μετέφεραν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που η Μόσχα αποκαλεί πρόσφυγες από την Μαριούπολη τις τελευταίες ημέρες.

Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Κίεβο.

Οι επιζώντες έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.

Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Hurriyet ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε «κρίσιμα» ζητήματα και έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα.

Τη στιγμή που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι «είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «χωρίς διαπραγματεύσεις, δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο» που διεξάγεται από την Ρωσία κατά της Ουκρανίας, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Δήλωση έκανε και η σύζυγός του. Η Ολένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC), μια οργάνωση που εκπροσωπεί 580 εκατομμύρια χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, να βοηθήσει στη διοργάνωση “πραγματικών ανθρωπιστικών διαδρόμων” στην Ουκρανία.

Ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία αδικαιολόγητη «παράλογη σφαγή» και ζήτησε από τους ηγέτες να σταματήσουν «αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο».

Νέα έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ήδη οδήγησε στον θάνατο χιλιάδες συνανθρώπους μας και στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τις 18:00 της Κυριακής ο Έλληνας πρόξενος της Μαριούπολης Μανώλης Ανδρουλάκης, ο οποίος για μέρες ήταν εγκλωβισμένος στην πολιορκημένη πόλη της Ουκρανίας. Ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης καθώς οι δικοί του άνθρωποι αγωνιούσαν για την υγεία του.





