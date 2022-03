Κόσμος

Ουκρανία: Μαίνεται η ανθρωπιστική τραγωδία

Πόσα εκατ. άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας πολέμου και ο απολογισμός παραμένει τραγικός. Κόσμος που έχει χάσει τα πάντα και ζει με το φόβο για τη ζωή του καθε στγμή, κάθε λεπτό.

Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου που διεξάγεται από την Ρωσία στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας, είτε διέφυγαν στο εξωτερικό», έγραψε στο Twitter ο Φιλίππο Γκράντι.

