Πόλεμος στην Ουκρανία – Πάπας Φραγκίσκος: Είναι μια παράλογη σφαγή

Ο ποντίφικας απευθύνει έκκληση σε «όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας να προσηλωθούν πραγματικά στον τερματισμό αυτού του αποκρουστικού πολέμου».

Ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία αδικαιολόγητη «παράλογη σφαγή» και ζήτησε από τους ηγέτες να σταματήσουν «αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο».

«Η βίαιη επίθεση κατά της Ουκρανίας δυστυχώς δεν κοπάζει», δήλωσε απευθυνόμενος στους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου για το κυριακάτικο μήνυμα του πάπα. Είναι μία παράλογη σφαγή, όπου οι σφαγές και οι θηριωδίες επαναλαμβάνονται κάθε μέρα», είπε. «Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό».

Ωστόσο, ο πάπας Φραγκίσκος στην καταδίκη της «βίαιης επίθεση κατά της Ουκρανίας», της «παράλογης σφαγής» και του «αποκρουστικού πολέμου» απέφυγε να κατονομάσει την Ρωσία.

«Παρακαλώ όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας να προσηλωθούν πραγματικά στον τερματισμό αυτού του αποκρουστικού πολέμου. Ακόμη και αυτήν την εβδομάδα, πύραυλοι και βόμβες έπληξαν αμάχους, ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους μητέρες», είπε ο πάπας Φραγκίσκος αναφερόμενος στις αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πόλεων.

