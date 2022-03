Πολιτική

Ουκρανία - Ανδρουλάκης: Έφτασε στην Αθήνα ο πρόξενος της Μαριούπολης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Ποιους ευχαρίστησε

Έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 18:00 της Κυριακής ο Έλληνας πρόξενος της Μαριούπολης Μανώλης Ανδρουλάκης, ο οποίος για μέρες ήταν εγκλωβισμένος στην πολιορκημένη πόλη της Ουκρανίας. Ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης καθώς οι δικοί του άνθρωποι αγωνιούσαν για την υγεία του.

«Δεν είχα καταλάβει τη διάσταση που πήρε το ζήτημα γιατί δεν είχα επικοινωνίες. Ήρωες είναι οι άνθρωποι που έμειναν πίσω για να φτιάξουν τη ζωή τους από το μηδέν. Εμείς οι Έλληνες διπλωμάτες έχουμε θεσμικό ρόλο στο εξωτερικό. Εκπροσωπούμε το κράτος και την ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον Νίκο Δένδια και την ομάδα του γ.γ κ. Δερμοίρη αλλά και την πρεσβεία Βουκουρεστίου αλλά και το γραφείο του προέδρου Ζελένσκι και τις Ουκρανικές αρχές και τις άγνωστες οικογένειες που τον φιλοξένησαν», σημείωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ασχολούμαι με τη Ρωσία εδώ και 20 χρόνια. Τις βραδιές που δεν μπορούσαν να κοιμηθώ από τον βομβαρδισμό, σκεφτόμουν τα ακούσματα και τα διαβάσματά μου. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία δεν αφήνω το μυαλό μου να το δικαιολογήσει. Το λέω με λύπη μου. Αυτό που συμβαίνει είναι τραγωδία για τον Ουκρανικό και τον Ρωσικό λαό. Είναι τραύμα που δύσκολα θα επουλωθεί», σημείωσε.

Τον Μανώλη Ανδρουλάκη υποδέχτηκαν στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης - εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι σε υπηρεσιακό ταξίδι - και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Φυσικά, εκεί ήταν και ο πολύ συγκινημένος πατέρας του καθώς και η σύντροφος και το μικρό παιδί του. Ο πατέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, δακρυσμένος ευχαρίστησε το ελληνικό ΥΠΕ για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να διασωθεί ο γιος του αλλά και τους δημοσιογράφους που από την πρώτη στιγμή ανέδειξαν το γεγονός.

Ειδήσεις σήμερα:

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Τύρναβος: Προσποιήθηκε το γιατρό και απέσπασε... 9.750 ευρώ