Ουκρανία - Βαρθολομαίος: Τα όπλα σκορπούν τον θάνατο, σταματήστε τον πόλεμο

Νέα έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ήδη οδήγησε στον θάνατο χιλιάδες συνανθρώπους μας και στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, σήμερα, Β' Κυριακή των Νηστειών, στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητας Βλάγκας.

«Αγαπητοί μας Χριστιανοί, ο πόλεμος δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να αποτελή επιλογή για την επίλυση των όποιων διαφορών. Τα όπλα σκορπούν τον θάνατο και, ασφαλώς, δεν κάνουν διακρίσεις. Σκοτώνουν τους πάντες. Το μαρτυρούν οι τραγικές εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες είκοσι πέντε ημέρες.

Δυστυχώς, οι ομόδοξοι εισβολείς της Ουκρανίας, ενός κυριάρχου και ανεξαρτήτου κράτους, μοιάζουν να επιδιώκουν την απόλυτη ταπείνωσι του υπερηφάνου, πιστού και αδελφού τους ουκρανικού λαού, ο οποίος αγωνίζεται ηρωικώς και θυσιαστικώς για την ελευθερία του. Ταυτόχρονα, όμως, εκείνοι που επέλεξαν τον δρόμο του πολέμου οδηγούν και δικούς τους νέους στον όλεθρο. Αρκετές χιλιάδες Ρώσων στρατιωτών έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί τις επιπτώσεις του τις βιώνουν ήδη απλοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Μητέρες Ουκρανές και Ρωσσίδες αποχωρίστηκαν τα παιδιά τους που πήγαν να πολεμήσουν, και αρκετές από αυτές ήδη, δυστυχώς, θρηνούν τον χαμό τους.

Επιλαμβανόμεθα της ευκαιρίας της εδώ παρουσίας μας για να διατρανώσουμε για άλλη μία φορά με όλη μας τη δύναμη: σταματήστε αυτήν την φρίκη! Σταματήστε τώρα τον πόλεμο! Φτάνει πια η παραφροσύνη! Πόσο αίμα θα αντέξη ακόμη η γη μας; Πόσους πια νεκρούς θα χωρέση στα σπλάχνα της; Πόσα άλλα δάκρυα θα ποτίσουν το χώμα της;».

Ο Παναγιώτατος σημείωσε πως ενώπιον της πρωτοφανούς αυτής ανθρωπιστικής κρίσης η Μητέρα Εκκλησία δεν θα μπορούσε να μείνει αδρανής και αδιάφορη. Υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, ο ίδιος προσωπικώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο την καταδίκασαν απερίφραστα και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, απευθύνοντας έκκληση για αδιάλειπτη προσευχή «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», στην οποία οδηγεί μόνον ο ειλικρινής διάλογος.

«Κινητοποιήσαμε όλες τις εδώ κοινότητές μας για τη συγκέντρωσι τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζομένους αδελφούς μας εν Ουκρανία, αλλά και για φιλοξενία, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, οικογενειών που βρήκαν καταφύγιο στην Πόλη μας.

Η ανταπόκρισις ήταν πραγματικά συγκινητική και είμεθα ιδιαιτέρως υπερήφανοι για την ενταύθα Ομογένειά μας, η οποία απέδειξε για άλλη μία φορά ότι η καρδιά του Ορθοδόξου Ρωμηού της Πόλεως κτυπά δυνατά και πάλλεται από την έντονη επιθυμία συνδρομής του εν ανάγκαις ευρισκομένου πλησίον. Επιθυμούμε, και εκ της θέσεως αυτής, να εκφράσουμε την Πατριαρχική μας ευαρέσκεια προς τον ακάματο και δραστήριο πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ (Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων), Εντιμότατο κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, καθώς και προς τους αξίους συνεργάτες του, για την προθυμία τους να αναλάβουν τη συγκέντρωσι και, εν συνεχεία, την προώθησι της προαναφερθείσης βοηθείας. Η αναγνώρισι, η εκτίμησι και η ευλογία της Μητρός Εκκλησίας τους συνοδεύουν στους κόπους τους».

Νωρίτερα, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στον τιμώμενο, σήμερα, από την Εκκλησία μας, μεγάλο Ιεράρχη και Θεολόγο, 'Αγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

«Επιφανής μοναχός του Αγίου Όρους, ο Παλαμάς αποτελεί φωτεινό αστέρα στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας, του οποίου τη σοφία και αγιότητα αναγνωρίζουν σήμερα και οι άλλοτε αντίπαλοί του Δυτικοί.

Ήταν και παραγωγικότατος συγγραφέας ο μεγάλος αυτός γόνος της Πόλεώς μας, και πλην των δογματικών, ασκητικών και ηθικών έργων του αφήκε και λόγους διδακτικούς και οικοδομητικούς. Εις ένα εξ αυτών λέγει χαρακτηριστικώς ότι όταν από κάπου λείψη η αγάπη, εκεί είναι αδύνατον να παραμείνη η χάρις και η προστασία του Θεού. Εις άλλο σημείο, το οποίο νομίζει κανείς ότι εγράφη για τις σημερινές τραγικές καταστάσεις που βιώνουν οι αδελφοί μας στην Ουκρανία, λέγει ο 'Αγιος Γρηγόριος ότι πρέπει να επιδιώκουμε την ειρήνη, όχι μόνον διότι είμεθα αδελφοί όλοι ως τέκνα του αυτού Θεού Πατρός, αλλά και διότι έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία, και την ίδια ευσέβεια, της οποίας αρχηγός και τελειωτής είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι όχι μόνον Θεός μας, αλλά ευδόκησε, κατεδέχθη να είναι και αδελφός μας. Και ερωτά: εάν χωρίς ειρήνη με όλους τους ανθρώπους είναι αδύνατον να δη κανείς τον Θεό, πώς μπορεί να ελπίζη ότι θα Τον αντικρίση στην άλλη ζωή εκείνος που δεν έχει ειρήνη ούτε με αυτούς που θεωρεί αδελφούς του;».

Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, Επόπτη της Περιφέρειας Υψωμαθείων, τους αρχιερατικούς προϊσταμένους των άλλων Περιφερειών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και τους Ποιμενάρχες των όμορων Μητροπόλεων, καθώς και τον κ. Χονδρόπουλο, πρόεδρο της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Βλάγκας, και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών όλων των Κοινοτήτων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού για την Ουκρανία.

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο οποίος αναφερόμενος στις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τόνισε:

«Η Εκκλησία μετέχει της Τριαδικής ουράνιας βασιλείας της αγάπης και της ειρήνης και συνεπώς πρέπει με προφητικό τρόπο να καταδικάζει τις διαβολικές ενέργειες που καταλύουν και καταστρέφουν την ειρήνη και την ενότητα μεταξύ των ανθρώπων και μάλιστα μεταξύ ομοδόξων αδελφών λαών. Πόσο λυπηρό και υποκριτικό είναι το γεγονός ότι εκκλησιαστικοί ταγοί δεν καταδικάζουν συγκεκριμένα και απερίφραστα τον διεξαγόμενο αδελφοκτόνο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δεν ξεχωρίζει Ουκρανούς και ρωσσοφώνους ορθοδόξους, καταλύει την αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία ενός λαού και υποδαυλίζει περισσότερο μίσος ενάντια στον εισβολέα».

Επίσης, με θερμούς λόγους υποδέχθηκε τον Παναγιώτατο και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, Εύα Θεοδωρίδου.

Κατά τη Θεία Λειτουργία τον θείο λόγο κήρυξε ο διάκονος της Σειράς Βαρνάβας.

Εκκλησιάστηκαν ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος, ο οποίος υπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ο 'Αρχων Έξαρχος Αθανάσιος Μαρτίνος, πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, με τη σύζυγό του Μαρίνα και τον στενό συνεργάτη του δρα Γρηγόριο Πενέλη, ομάδα εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών του 2ου Γενικού Λυκείου 'Αρτας και πιστοί από την Πόλη.

Στη συνέχεια, προσφέρθηκε κέρασμα στην Κοινοτική Αίθουσα, όπου οι μικροί μαθητές της Κοινότητας απήγγειλαν ποιήματα.

