Άρης – Παναθηναϊκός: Στάθηκαν… όρθιοι οι “πράσινοι”

Το «τριφύλλι» των πολλών απουσιών δεν είχε πρόβλημα να αντιμετωπίσει την φλύαρη υπεροχή των γηπεδούχων.

Άρης και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Φλύαρη η ομάδα του Χερμάν Μπούργος, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές απουσίες των φιλοξενούμενων που διατήρησε τη διαφορά των δύο βαθμών από τους Θεσσαλονικείς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν... μονότονο. Οι «κίτρινοι» είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά οι «πράσινοι», καλά οργανωμένοι, ελαχιστοποίησαν τις επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Το σουτ του Μπαντού Εντιαγέ (12’) κόντραρε κι αυτό του Λούκας Σάσα (14’) πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ιταλού τερματοφύλακα σε ένα τρίλεπτο πίεσης των γηπεδούχων. Λίγο πριν το ημίωρο, σέντρα-σουτ του Γιάννη Κώτσιρα ανάγκασε τον Χουλιάν Κουέστα να διώξει σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ο Ισπανός τερματοφύλακας απέκρουσε, πολύ πιο δύσκολα, την κεφαλιά του Αχιλλέα Πούγγουρα.

Με εξαιρετική επέμβαση του Μπρινιόλι, σε εξ επαφής κεφαλιά του Αμπουμπακάρ Καμαρά, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Και πάλι, όμως, ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να βγάλει φάσεις σε αντεπιθέσεις και θα μπορούσε να σκοράρει στο 66’, αν το σουτ του Φακούντο Σάντσες από πλεονεκτική θέση ήταν εντός στόχου. Ήταν και η τελευταία αξιόλογη του αγώνα.

Ο Άρης πήρε τον πρώτο του βαθμό στα Play Off, ωστόσο παρέμεινε τέταρτος, με τον Παναθηναϊκό να μένει πέμπτος και στο μείον δύο.

Διαιτητής: Τάμας Μπόγκναρ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Σάσα, Καμαρά – Σένκεφελντ, Αϊτόρ, Παλάσιος, Μπρινιόλι, Πούγγουρας, Σάρλια.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ματίγια, Εντιαγέ (67’ Μπερτόγλιο), Γκάμα (86’ Πάλμα), Ιτούρμπε (86’ Ματέο), Σάσα, Καμαρά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Κώτσιρας, Αλεξανδρόπουλος, Βιγιαφάνιες (75’ Μαουρίτσιο), Σάντσες, Αϊτόρ, Καρλίτος (83’ Βαγιαννίδης), Παλάσιος.

