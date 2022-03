Αθλητικά

F1 – Μπαχρέιν: Θρίαμβος Λεκλέρκ στο εναρκτήριο γκραν πρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δεύτερη θέση ο ομόσταυλος του στη Ferrari. Στο βάθρο ο Χάμιλτον. Εγκατέλειψαν και οι δυο Red Bull!

Ο Σαρλ Λεκλέρκ, μετά τη χθεσινή pole position, κατέκτησε σήμερα και την πρώτη νίκη της νέας σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, καθώς τερμάτισε πρώτος στο -εναρκτήριο- γκραν πρι του Μπαχρέιν.

Ο 24χρονος -από το Μονακό- πιλότος της Ferrari ήταν ταχύτερος από την αρχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του, αφήνοντας τον στη δεύτερη θέση τον άλλο πιλότο της «σκουντερία», τον Ισπανό, Κάρλος Σάινθ, ενώ στο βάθρο ανέβηκε ο Λιούς Χάμιλτον (Mercedes).

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με μηχανικά προβλήματα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούρσα στο 55ο γύρο και η κακή μέρα για την Red Bull ολοκληρώθηκε με την εγκατάλειψη του Σέρχιο Πέρεθ στον προτελευταίο γύρο!

Η κούρσα στην πίστα της Μανάμα και οι επιδόσεις των δύο οδηγών, όπως και χθες στα δοκιμαστικά, έδειξαν πως το φετινό μονοθέσιο (F1-75) της διάσημης ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πολύ βελτιωμένο και σε θέση να μπει «σφήνα» σε Red Bull και Mercedes στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου, θέλοντας να βάλουν τέλος στην αναμονή από το 2007!

Τη σημερινή ημέρα την περίμεναν καιρό στο Μαρανέλο, καθώς περίμεναν δυόμισι χρόνια για να δουν δύο πιλότους τους στις δύο πρώτες θέσεις. Η Ferrari είχε να δει οδηγό της να νικήσει από τη Σιγκαπούρη το 2019, ενώ σε εκείνο το Grand Prix η Scuderia είχε κάνει και τότε το 1-2 με τους Φέτελ και Λεκλέρκ.

Να σημειωθεί πως για τον Λεκλέρκ είναι η πρώτη του νίκη από τον αγώνα στην Μόντσα τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)