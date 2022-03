Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και έδειραν ποδοσφαιριστές.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι. Απόδειξη τα νέα σοβαρά επεισόδια. Εγκληματικά στοιχεία που μπαίνουν σε γήπεδα, δήθεν για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα…

Οι αγριότητες στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται από αρρωστημένα άτομα που βρίσκουν καταφύγια σε γήπεδα. Άτομα που παίρνουν μαζί τους κουκούλες και έχουν στις τσέπες ακόμα και σιδερογροθιές για να κάνουν επεισόδια.

Τα όσα έγιναν το απόγευμα σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην Ηλιούπολη, έρχονται να προστεθούν στην αλυσίδα με τα περιστατικά οπαδικής βίας, που δυστυχώς είναι διαχρονικά.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά την αναμέτρηση της ομάδας ΠΑΟΚ Διάπλαση με την Νίκη Νεοχωρούδας για την Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία της ΕΠΣΜ. Οπαδοί του ΠΑΟΚ Διάπλαση εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Νίκης Νεοχωρούδας.

Κάποιοι από τους δράστες φορούσαν κουκούλες. Ένας από αυτούς χτυπούσε τα θύματα με σιδερογροθιά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δράστες αποχώρησαν. Η Αστυνομία αναζητά τρία άτομα. Ένα από αυτά έχει ταυτοποιηθεί.

Τρεις ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

