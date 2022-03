Αθλητικά

Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Βελιγράδι

Ο 22χρονος Σουηδός πήρε το χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει ο ίδιος πριν από δυο εβδομάδες.

Ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ στο Βελιγράδι, υπερβαίνοντας τα 6.20μ στο Παγκόσμιο κλειστού, δύο εβδομάδες μετά τον άθλο του στο μίτινγκ κλειστού στην ίδια πόλη, όταν είχε σημειώσει 6.19μ.

Ο 22χρονος ξεκίνησε τις προσπάθειες του από τα 5.60, τα οποία πέρασε με την πρώτη, ενώ συνέχισε με επιτυχία στα 5,85μ., στα 5,95μ. και στα 6.05μ., «κλειδώνοντας» το χρυσό μετάλλιο.

Το φαινόμενο ανέβασε τον πήχη στα 6.20μ., χωρίς όμως να τα υπερβεί στην πρώτη προσπάθεια. Η δεύτερη ήταν καλύτερη, ενώ στην τρίτη κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, τα 6.19μ., που είχε σημειώσει στο μίτινγκ κλειστού (7/3).

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία, 5.95μ.) και το χάλκινο ο Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ, 5.90μ.).

