Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: διασυρμός στο “Μπερναμπέου”

Η "βασίλισσα". υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των "μπλαουγκράνα".

Μία Μπαρτσελόνα... από τα παλιά διέλυσε με όλη τη σημασία της λέξης τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στο "Μπερναμπέου", υποχρεώνοντας τη "Βασίλισσα" στην πιο "βαριά" εφετινή της ήττα!

Το βράδυ που οι "μερένγκες" παρατάχθηκαν με την επετειακή φανέλα για τα 120 χρόνια από την ίδρυση τους (6/3/1902) και χωρίς το μεγάλο τους "κανόνι", Καρίμ Μπενζεμά, η "Μπαρτσα" φρόντισε" να τους "χαλάσει" με τον πλέον εμφατικό την όποια επιθυμία είχαν στο μυαλό τους για... πανηγυρισμούς.

Τι κι αν η Ρεάλ προερχόταν από 5 σερί νίκες, τι κι αν πριν το ματς βρισκόταν στο -15 από την αντίπαλό της και πρωτοπόρο της La Liga, τι κι αν ήταν αήττητη εφέτος στο "σπίτι" της για 14 ματς!

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε περίτρανα ότι από τότε που την ανέλαβε ο Τσάβι έχει αλλάξει... ρότα σε όλα τα επίπεδα και δεν απέχει μακριά ο χρόνος που θα γίνει ξανά πρωταγωνίστρια εντός κι εκτός των συνόρων.

Με τον Ομπαμεγιάνγκ να κάνει μακράν το καλύτερό του ματς από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό των Καταλανών, η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο μέρος με τα γκολ του Γκαμπονέζου φορ στο 29΄ και του Αραούχο στο 38΄, για να "καθαρίσει" το ματς στο ξεκίνημα του β΄ μέρους με το γκολ του Τόρες στο 47΄ από ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ και με το δεύτερο προσωπικό γκολ του τελευταίου στο 53΄.

Η 5η σερί νίκη ήταν ήδη "τελειωμένη υπόθεση" για τους φιλοξενούμενους, που έφτασαν τα 12 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα και με ματς λιγότερο έχουν το "πάνω χέρι" για την κατάκτηση της 2ης θέσης.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε: 1-1 (29΄ Μπερτσίτσε - 3΄ Ουνάλ)

Αλαβές-Γρανάδα: 2-3 (53' Εσκαλάντε, 57' Βαγιέχο-50' Εσκουδέρο, 75' Πουέρτας, 87' Σουάρες)

Έλτσε-Βαλένθια: 0-1 (66' Μαρμαντασβίλι)

Οσασούνα- Λεβάντε: 3-1 (44΄ Αβιλα, 57΄ Μπούντιμιρ, 64΄ Μπράσανατς - 76΄ Μάρτι)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μ.: 0-1 (49΄ Κόκε)

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα: 1-0 (42' Ντε Τομάς)

Θέλτα-Μπέτις: 0-0

Κάντιθ -Βιγιαρεάλ: 1-0 (90' Σομπρίνο)

Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ: 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης- Μπαρτσελόνα: 0-4 (29΄,53΄ Ομπαμεγιάνγκ, 38΄ Αραούχο, 47΄ Τόρες)