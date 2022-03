Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρή γυναίκα στο λιμάνι

Θρίλερ με πτώμα 44χρονης στο λιμάνι. Τη αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στην πύλη Ε8 στο λιμάνι του Πειραιά 44χρονη ημεδαπή.

Στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, ενώ η 44χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

