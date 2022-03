Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης: το Πάσχα η κορύφωση με πολλούς νεκρούς

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως πρέπει να υπάρξει προφύλαξη των πολιτών και από τους εμβολιασμένους, λόγω της έξαρσης της Ομικρον 2 και της χαλάρωσης των μέτρων.

Κάθε στιγμή μπορεί να ξεσπάσει καινούριο κύμα της πανδημίας, επεσήμανε ο Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «οι χώρες που «άνοιξαν» μαζί μας "πανηγυρικά", αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Δανία, με 93%-95% εμβολιασμένους πολίτες, τον Μάρτιο είχε περισσότερους νεκρούς από την Ελλάδα».

«Δεν τελειώσαμε με τον ιό», σημείωσε ο διακεκριμένος επιστήμονας, που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, λέγοντας πως «πρέπει να προφυλαγόμαστε από όλους, αφού και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Τα εμβόλια από μόνα τους δεν είναι δυνατόν να ανακόψουν την επιδημία» και λέγοντας συχνά στην διάρκεια της συζήτησης με τον Γιώργο Παπαδάκη πως υπάρχει χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο 4ης δόσης του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, είπε πως ακόμη δεν κρίνεται επιβεβλημένη, υπογράμμισε ωστόσο πως οι «ανοσοκατασταλμένοι θα πρέπει να κάνουν και 4η και 5η δόση…».

«Σχεδόν όλη η βόρεια Ευρώπη έχει νέο επιδημιολογικό κύμα. Από τις 7 Μαρτίου η Ελλάδα έχει νέο επιδημικό κύμα. Η πρόβλεψη είναι ότι περίπου το Πάσχα θα κάνει κορύφωση η πανδημία, με πολλά κρούσματα και θανάτους», είπε ο κ. Παυλάκης, τονίζοντας πως «πρέπει να προσέξουμε τώρα», λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον 2.

Θύμισε πως «το φθινόπωρο έλεγα ότι θα έχουμε 25.000 θανάτους μέχρι το Πάσχα. Τώρα βλέπουμε 25.000 κρούσματα και πάμε για 27.000 θανάτους ήδη».





