Κοινωνία

Γλυφάδα: Καταδίωξη αυτοκινήτου - Τι βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Γλυφάδα.

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Γλυφάδα, όταν όχημα δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο με αποτέλεσμα να αρχίσει μία άγρια καταδίωξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε μια τρελή πορεία, μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικοί να τους ακινητοποιήσουν στον Αλιμο.

Όταν τους κατέβασαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν την έρευνα, οι αστυνομικοί, εντόπισαν full face κουκούλες, καθώς επίσης και δύο όπλα τύπου Replica.

Οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής και ερευνώνται για συμμετοχή σε κλοπές και ληστείες.

