Ακρίβεια - Γεωργιάδης: δεν κρυώνει ο κόσμος στην Ελλάδα, βοηθάμε όσο μπορούμε

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για τις ανατιμήσεις, τα μέτρα στήριξης, την ενεργειακή κρίση, αλλά και για την επιθεση στο γραφείο του.

Για «άνανδρα χτυπήματα που δεν μας πτοούν», έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την επίθεση στο γραφείο του από την οποία όπως είπε «προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές, προκλήθηκαν ζημιές και στα γειτονικά διαμερίσματα. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκττάθηκε για να καεί και η πολυκατοικία».

«Θέλω να επισημάνω ότι χθες είχαμε καταδίκη της επίθεσης από όλα τα κόμματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση και χωρίς περιστροφές. Εγώ είμαι και προκλητικός. Είναι πολλές οι επιθέσεις σε γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το τελευτάιο διάστημα και πιο ήσυχων από μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που εχθρεύονται την Δημοκρατία. Εμείς είμαστε όλοι εκλεγμένοι. Εσένα μπορεί να μην σου αρέσει, δεκτό, αλλά το θέμα είναι να πουν και οι άλλοι. Εγώ εκλέγομαι 16 χρόνια», επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ότι αφορά την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, με το κύμα ανατιμήσεων που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τα μέτρα στήριξης είπε «και 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε κάθε Έλληνα να δίναμε, η αντιπολίτευση πάλι θα γκρίνιαζε. Ναι, υπάρχει πολλή πίεση και μεγάλη δυσκολία και βοηθάμε όσο μας επιτρέπεται».

Για την επιδότηση στην βενζίνη, υποστήριξε πως «με τις σημερινές τιμές, μετά την επιδότηση οι τιμές είναι εκείνες που ήταν προ κρίσης, προ του πολέμου, όχι το φθινόπωρο που ήταν ακόμη πιο χαμηλά».

«Η κατανάλωση έχει πέσει, αν μειώναμε τον ΕΦΚ στα καύσιμα και τον ΦΠΑ το όφελος θα ήταν το ίδιο. Κάθε 10 λεπτά μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, είναι πάνω από 70 εκατομμύρια τον μήνα, δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός. Η μείωση στην κατανάλωση οφείλεται και σε ψυχολογικούς λόγους. Όταν ο άλλος ακούει ότι γίνεται πόλεμος, μαζεύεται», είπε ο υπ. Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας ότι «δεν ισχύει το αξίωμα ότι μείωση φόρου αυτόματα σημαίνει αύξηση κατανάλωσης, σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει, τι να κάνουμε…».

«Δεν κρυώνει ο κόσμος σήμερα. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι τριπλάσια από ότι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος έχει μια κυβέρνηση που είναι στο πλάι του συνεχώς», ανέφερε ακόμη ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερωτήματα.

Ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ακόμη πως «δεν είναι ώρα τώρα για το «Τσοβόλα, δώστα όλα». Δεν είναι αυτή η στιγμή. Την ημέρα που ανακοινώσαμε τα μέτρα, οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την Ελλάδα και πλέον είμαστε μισό βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Ξέρουμε σήμερα ότι όταν οι οίκοι αξιολόγησης σε βάλουν «στο μάτι», δεν έχει ούτε νταούλια ούτε ζουρνάδες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί», ενώ αργότερα υπογράμμισε πως «δεν θα τινάξουμε την χώρα στον αέρα για κανέναν».

Σχετικά με τις μειώσεις φόρων, σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «ετέθη επιχείρημα στο τραπέζι γιατί μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ. Απευθύνομαι στους πολίτες. Όποιος από εσάς διαφωνεί με την μείωση του ΕΝΦΙΑ, να μην μας ψηφίσει και να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε να μην μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Επί 2,5 χρόνια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο μειώνει φόρους, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 5 χρόνια, μόνο αύξανε φόρους, δεν μείωσε ούτε έναν».

Σε ότι αφορά τις τιμές και τα κρούσματα αισχροκέρδειας, ο Υπ. Ανάπτυξης υποστήιξε πως «υπάρχουν έλεγχοι διαρκείς στην αγορά. Έχουν μπει μεγάλα πρόστιμα, τα μεγαλύτερα πρόστιμα για αισχροκέρδεια έχουν μπει επί Αδώνιδος Γεωργιάδη, δεν μπορεί να μου πει τίποτα η αντιπολίτευση».

«Τα άλευρα και το ηλιέλαιο, πλην της ενέργειας, είναι τα βασικά προϊόντα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχω ζητήσει να γίνουν πλατφόρμες για τα προϊόντα αυτά, για να ξέρουμε τα αποθέματα που υπάρχουν. Σε ευρωπαϊκές χώρες έχει τεθεί και όριο στην πώληση τους από σούπερ μάρκετ», σημείωσε.

Προσέθεσε πως «δεν μπορώ να αποκλείσω μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα όπως αυτά. Η Κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλημα, ενώ πιέζει την ΕΕ για να δοθεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Τι να κάνω; Να πάω να φέρω άλευρα μόνος μου;», ενώ στην συνέχεια της συζήτησης είπε «ευτυχώς στην Ευρώπη έχουν κοινούς χάρακες και μας μετρούν όλους το ίδιο. Ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρώπη είναι 6,2% και στην Ελλάδα είναι 6,3%, άρα κάνουμε ότι και οι υπόλοιποι είναι η απάντηση».

«Ο κυριότερος λόγος που έχουμε υψηλή τιμή στην ενέργεια, είναι επειδή καθυστερήσαμε πολύ να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις κάθε φορά που ήταν να γίνει ένα έργο για αιολικό πάρκο», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως «δίνουμε την μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα από όλη την Ευρώπη. Να μην ανησυχεί ο κόσμος, είμαστε «από πάνω» από το πρόβλημα».

Κλείνοντας την συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε «ο πόλεμος έχει συνέπειες. Να γίνουμε επιτέλους στην Ελλάδα λίγο λογικοί. Ζούμε σε περίοδο πολέμου. Πρέπει να πηγαίνουμε όλοι προσεκτικά. Όλοι πιεζόμαστε, δεν βγαίνει ο μήνας, είμαστε «από πάνω», κάθε μέρα βρίσκουμε μια λύση, θα τα καταφέρουμε».

