Κορονοϊός: απόδραση κρατούμενου από νοσοκομείο

Αναζήτηση των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, για τον εντοπισμό του κρατούμενου, που είναι και θετικός στον κορονοϊό,

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Αλβανού δραπέτη που το “έσκασε” από το Νοσοκομείο της Ρόδου!

Ο Αλβανός, κατηγορούμενος για κλοπές με διάρρηξη σε απόπειρα και τετελεσμένες, επρόκειτο να δικαστεί στην Παρασκευή, αλλά η υπόθεσή του αναβλήθηκε καθώς είχε νοσήσει με κορονοϊό.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου από χθες Κυριακή νοσηλευόταν με πνευμονία.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο κρατούμενος δραπέτευσε από το Νοσοκομείο και αναζητείται.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή σήμερα το πρωί και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

