“Άγριες Μέλισσες”: Η δεξίωση των Σεβαστών, ο επισκέπτης και η εξαφάνιση του Δούκα (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η επίσκεψη του Ντούνια στον παπά-Γρηγόρη, φέρνει αναστάτωση και όλοι είναι προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Οι εντάσεις στη σχέση του Μελέτη και της Κορίνας συνεχίζονται, ενώ η επίσκεψη της Πηνελόπης θα φέρει στο προσκήνιο έναν καταδικασμένο έρωτα. Η Αντιγόνη εγκαταλείπει τον Δούκα μετά τις αποκαλύψεις του Ακύλα, αλλά και τη συζήτηση που είχε με την Πηνελόπη. Το ίδιο βράδυ, η δεξίωση των Σεβαστών θα πάρει απρόσμενη τροπή μετά την εμφάνιση ενός απρόσκλητου επισκέπτη, την ώρα που ο Δούκας είναι εξαφανισμένος και στο Διαφάνι συντελείται μια επιχείρηση «εκκαθάρισης», ως αντίποινα για την αποκάλυψη της δολοφονίας των 5.

