Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Επικίνδυνη και απατηλή η Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η όψη Ουρανού - Άρη, είναι μία εκρηκτική όψη και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή", είπε Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, την δύσκολη αυτή όψη πρέπει να προσέξουν Ταύροι, Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι καθώς θα βγουν σκάνδαλα και ψέματα στην επιφάνεια.

"Ο Ερμής είναι πολύ κοντά στον Ποσειδώνα και ευνοεί ψέματα και παραπλανήσεις που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί παρά το γεγονός ότι ο Ήλιος μπήκε στον Κριό", σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





