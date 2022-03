Αθλητικά

Ο Τζόκοβιτς ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τρίτη θέση επέστρεψε ο Ράφα Ναδάλ. Που βρίσκεται ο Τσιτσιπάς.

Στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με 6.055 βαθμούς, βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στο μεταξύ στην κορυφή, μετά από τρεις εβδομάδες, επέστρεψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και θα μείνει εκεί μέχρι την ολοκλήρωση του Miami Open, περιμένοντας να δει τι θα κάνει στη διοργάνωση ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, καθώς ο 34χρονος Σέρβος θα είναι ξανά θεατής, αφού δεν μπορεί να ταξιδέψει ανεμβολίαστος στις ΗΠΑ.

Ο Ράφα Ναδάλ, παρά την ήττα του στον τελικό του Indian Wells από τον Τέιλορ Φριτζ, επέστρεψε στο Νο 3 του κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εξαφανίστηκαν” 5 φορτηγά πλοία γεμάτα σιτάρι

Κίνα: Συνετρίβη αεροπλάνο με 133 επιβάτες (εικόνες)

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας