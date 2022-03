Life

Γιώργος Τράγκας: Έτσι μοιράζει την τεράστια περιουσία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φως της δημοσιότητας η ιδιόχειρη μυστική διαθήκη που είχε συνταχθεί στο Μονακό το 2018 κι αλλάζει όλα τα δεδομένα στον «πόλεμο» των κληρονόμων του.

Το φως της δημοσιότητας βλέπει η ιδιόχειρη, μυστική διαθήκη που άφησε ο Γιώργος Τράγκας. Η διαθήκη συντάχθηκε στο πριγκιπάτο του Μονακό το 2018.

Ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ALPHA και το protothema, κληροδοτεί το 42% από την περιουσία του στον γιο του, Γιάννη Τράγκα, το 35% στην σύζυγό του, Μαρία Καρρά και στον γιο του Φρέντι το 23%.

Στη διαθήκη γίνεται λόγος και για μετρητά ύψους 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης μοιράζονται στους τρεις αναλογικά, όπως όρισε ο Γιώργος Τράγκας στην ιδιόχειρη διαθήκη του, αλλά δεν γίνεται αναφορά στα ακίνητα.

Στη διαθήκη του ο Γιώργος Τράγκας συμπεριέλαβε και τον αστυνομικό που είχε επιφορτιστεί με τη φύλαξή του, ενώ ένα χρηματικό ποσό άφησε και στην οικιακή βοηθό που είχε για πολλά χρόνια.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οικογένειας Τράγκα έχουν χωριστεί από την αρχή της υπόθεσης σε δύο «στρατόπεδα».

Στο πρώτο από κοινού συμπλέουν ο Γιάννης Τράγκας και η Μαρία Καρρά, και στο άλλο ο Φρέντι, ο οποίος κληρονόμησε ένα ποσοστό που είναι σημαντικά πιο κάτω από τη νόμιμη μοίρα (33%) που δικαιούταν.

Η ύπαρξη της εν λόγω διαθήκης άλλαξε τα δεδομένα της υπόθεσης, αφού ορίζει ρητά τι έχει λαμβάνειν ο κάθε δικαιούχος από την τεράστια περιουσία του δημοσιογράφου.

Μάλιστα, ο Γιώργος Τράγκας επέλεξε να δωρίσει κάποια από τα μετρητά του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και θεσμούς. Στην Εκκλησία της Ελλάδος δώρισε 100.000 ευρώ, στον Σύλλογο «Ελπίδα» 50.000 ευρώ, στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία 30.000 ευρώ, ενώ 50.000 ευρώ πάνε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Σαρλίν στο Μονακό, όπου ο δημοσιογράφος φέρεται να διατηρούσε τέσσερα τουλάχιστον διαμερίσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Κίεβο: βομβαρδισμοί με νεκρούς την νύχτα (εικόνες)

Κίνα: Συνετρίβη αεροπλάνο με 133 επιβάτες (εικόνες)

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας