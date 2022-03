Life

“Το Πρωινό” - Πατούλη: Το διδακτορικό του Γιώργου Πατούλη και η “σχέση” της με τον Βλάσση Χολέβα (βίντεο)

Η Μαρίνα Πατούλη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό"...

Η Μαρίνα Πατούλη φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η Μαρίνα Πατούλη μεταξύ άλλων ρωτήθηκε, αν είναι ζευγάρι με τον Βλάσση Χολέβα και για τις αντιδράσεις που ξέσπασαν μετά το δημοσίευμα της Αυγής, σχετικά με το διδακτορικό του Γιώργου Πατούλη που κατέθεσε το 2019.

Για το αν είναι ζευγάρι με τον Βλάση Χολέβα απάντησε:

«Με αφορμή το J2US, επικοινώνησα εγώ μαζί του, να επιμεληθεί μία δημιουργία μου σε κάποια εμφάνισή μου. Έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία και μετά γίναμε αυτοκόλλητοι. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, γιατί είδαμε ότι μας βγαίνει όλο αυτό και σε χημεία και σε συνεργασία. Τώρα ετοιμάζουμε την κολεξιόν. Εγώ δεν ήρθα εδώ να μου κόψεις την τύχη. Είμαι ελεύθερη, χαρούμενη… Είμαι καλά. Μετά από χρόνια οποιαδήποτε ανατροπή είναι επώδυνη. Όμως, η ζωή προχωράει και πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή. «Ο Βλάσης Χολέβας είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ γοητευτικός, πολύ ευφυής, με αίσθηση του χιούμορ, γελάμε πολύ, περνάμε υπέροχα… Είμαστε πάρα πολύ καλά".

Τι απαντά για το διδακτορικό του Γιώργου Πατούλη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Περιφερειάρχης «κατέθεσε ένα διδακτορικό 130 σελίδων, στο οποίο εντοπίζεται πλήθος αυτολεξεί αποσπασμάτων από προγενέστερα διδακτορικά εννέα άλλων επιστημόνων, χωρίς κανένα από αυτά να βρίσκεται εντός εισαγωγικών και χωρίς την παραμικρή παραπομπή σε πηγή», ενώ ακολούθησε και σχετική ανακοίνωση από την πλευρά του Γιώργου Πατούλη.

Τι είπε, όμως, η Μαρίνα Πατούλη σχετικά με τους ισχυρισμούς περί λογοκλοπής στο διδακτορικό του πρώην συζύγου της;

«Από το 1992 άρχισε την εκπόνηση της διατριβής, μίλησε στο παγκόσμιο συνέδριο ορθοπεδικής και ξεκίνησε να κάνει μια κλινική έρευνα σε ασθενείς η οποία κράτησε αρκετά χρόνια με φλεβογραφήματα. Το σπίτι ήταν γεμάτο φλεβογραφήματα. Αυτή την έρευνα την έζησα… Τώρα, το ότι κάποια θεωρητικά σημεία μπορεί να δανείζεται… όμως έχει γίνει κλινική έρευνα.

Εγώ θέλω να πω ότι δεν αμφισβητώ την αυθεντικότητα της διατριβής, γιατί την έζησα. Θεωρώ μεγάλη αδικία άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίζονται στη ζωή τους είναι καλοί επιστήμονες, να εκμαυλίζονται με αυτόν τον σκαιό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Πατούλη.

