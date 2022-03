Οικονομία

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα 11:00-15:00 και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ζητώντας ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

«Αντί λοιπόν να αντιληφθούν τη σημασία ενίσχυσης του Δημόσιου Τομέα Υγείας στη πρωτοβάθμια, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, την εντατική θεραπεία με τις εξαγγελίες τους βάζουν ταφόπλακα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αφού καταργούν θεμελιώδεις αρχές, όπως η δωρεάν περίθαλψη και η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των εργαζομένων στο ΕΣΥ», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Η Ομοσπονδία ζητά να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου, να μην επιστρέψουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία, οι οποίοι, όπως αναφέρει «κοστίζουν 30% με 50% περισσότερο στο Δημόσιο από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και προσφέρουν τα μισά χρήματα από αυτό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ - Προβλήματα στην λειτουργία τους

“Το Πρωινό”: Ο Φιλιππίδης είναι αποστεωμένος (βίντεο)