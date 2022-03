Πολιτική

Ακρίβεια - Οικονόμου: Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ρεαλιστικές προτάσεις

Τι είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα καύσιμα.

«Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλες και όλους, ιδίως για τους οικονομικά αδύναμους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι τα προβλήματα που φέρνουν οι πρωτόγνωρες ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά είναι, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην πατρίδα μας, οξυμένα. Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση προείδε το πρόβλημα και ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο με τη λήψη μέτρων παρότι δεν μπορεί να εκμηδενίσει, απαλύνει όσο επιτρέπουν οι συγκυρίες τις συνέπειές του.

«Για την αντιμετώπιση των κρίσεων ακρίβειας κινούμαστε ταυτόχρονα και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε με ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία τού πρωθυπουργού ώστε να δοθούν δομικές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι ο πρωθυπουργός αναπτύσσει τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τους ηγέτες άλλων κρατών που υιοθετούν ανάλογες θέσεις ώστε να μεγιστοποιηθεί η πίεση και να ληφθούν οι αποφάσεις που απαιτούνται.

Απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι το αργότερο σε δύο εβδομάδες (δηλαδή έως τις αρχές Απριλίου) θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το voucher της βενζίνης.

Επανέλαβε αναφορές του πρωθυπουργού μετά την τετραμερή τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, υπογραμμίζοντας πως καμιά κυβέρνηση, καμιά χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. «Γι αυτό απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση» τόνισε και προσέθεσε πως υπάρχουν αυταπόδεικτες κερδοσκοπικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο και η αντιμετώπισή τους απαιτεί εναρμονισμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρισμού.

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι έχει έρθει η ώρα για μια πολιτική παρέμβαση.

Ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια στο εγχώριο περιβάλλον. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν επισημαίνοντας ότι το κόστος τους ξεπερνά τα 3,7 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές επιδοτήσεις από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ το 1,2 δισ. ευρώ.

Έκανε ξεχωριστή αναφορά στα επιπλέον μέτρα που δρομολογούνται και είπε ότι υπακούουν σε δύο βασικές αρχές: πρώτον είναι στοχευμένα με έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων όπως απαιτεί η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και δεύτερον κινούνται στα όρια που επιτάσσει η ανάγκη δημοσιονομικής σταθερότητας. «Εξαντλούμε κάθε περιθώριο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις, με προτάσεις εφαρμόσιμες μακριά από απλοϊκές προσεγγίσεις που ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά αλλά εδράζονται είτε στην άγνοια είτε στην ανευθυνότητα», είπε.

Επέκρινε τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ανέφερε πως ένας από τους αγαπημένους μύθους του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η κυβέρνηση ανέχεται ή ακόμη χειρότερα υποστηρίζει την αισχροκέρδεια. Πέρα από τον παραλογισμό, του πώς δηλαδή ένα κόμμα όπως η ΝΔ με ευρεία λαϊκή βάση θα μπορούσε να ευνοήσει τους λίγους που αισχροκερδούν σε βάρος των πολλών, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, αναφέρθηκε αναλυτικά και σε μια σειρά πρωτοβουλιών τού πρωθυπουργού για να τεθούν κανόνες στις αγορές τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνών αγορών.

Εξήγησε ακόμη γιατί είναι ανακριβής ο ισχυρισμός ότι το κράτος μπορεί να κερδοσκοπεί έχοντας αυξημένα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμων, καθώς ο φόρος αυτός επιβάλλεται με βάση την ποσότητα και όχι την τιμή.

Αναφέρθηκε επίσης στον «άλλο μύθο της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες την ακρίβεια».

Τόνισε ότι η τρύπα στα έσοδα που θα δημιουργηθεί αν ακούσουμε τις αλόγιστες κραυγές θα μπορεί να αναπληρωθεί είτε με νέους φόρους είτε με πρόσθετο δανεισμό προκαλώντας μεγαλύτερο έλλειμμα και χρέους και άρα μεγαλύτερους κινδύνους σαν αυτούς που βιώσαμε στην πρόσφατη ιστορία μας.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο θέμα της υποδοχής προσφύγων από την Ουκρανία.

