Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το μικρόβιο που την ανάγκασε σε 11ο χειρουργείο

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για την άτυχη γυναίκα, που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι. Τι λέει η γιατρός της για την νέα επέμβαση που πρέπει να κάνει σε λίγες εβδομάδες.

Η Μαρία Καλοφώνου, διευθύντρια του τμήματος πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του «Θριασίου» μίλησε στην εφημερίδα RealNews και αναφέρθηκε στις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο χειρουργείο της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

Μιλώντας για την Ιωάννα, η οποία τον Μάιο του 2020 δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι και έκτοτε παλεύει να σταθεί και πάλι στα πόδια της, η Μαρία Καλοφώνου εξήγησε: "Η Ιωάννα επιμένει, δεν τα παρατά. Όσο περισσότερο τη ζω και την χειρουργώ, συνειδητοποιώ ότι στο τέλος θα βγει νικήτρια. Το θέλει η ίδια, έχει πείσμα και θέληση για ζωή. Είχαμε μία ατυχία, ένα μικρόβιο μας έκανε ζημιά και μας έφερε λίγο πίσω χρονικά. Κάναμε ακόμη ένα χειρουργείο. Το ενδέκατο και συνεχίζουμε".

Όπως ανέφερε η κ. Καληφώνου, μια επιπλοκή, ένα μικρόβιο, που παρουσιάστηκε ένα μήνα μετά από μία επέμβαση, ανάγκασε την Ιωάννα να ξαναμπεί στο χειρουργείο για 11η φορά, ώστε να αντιμετωπιστεί η μόλυνση.

"Είχαμε βάλει έναν διατατήρα, ένα μπαλονάκι δηλαδή, το οποίο δεν μας έδινε ενδείξεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά πάνω στο μήνα έβγαλε πύον και αναγκαστήκαμε να το αφαιρέσουμε. Η εξέλιξη αυτή στεναχώρησε την Ιωάννα γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε μία αποκατάσταση η οποία θα γίνει όλη από την αρχή. Βέβαια μία τέτοια εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, διότι όταν κάνει κάποιος τόσα πολλά χειρουργεία κάτι μπορεί να πάει στραβά», εξήγησε.



Το συγκεκριμένο χειρουργείο συνέπεσε μάλιστα με τα γενέθλια της Ιωάννας με την ίδια να γράφει τότε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Γενέθλια από το δεύτερο σπίτι μου για εμένα σήμερα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις ευχές σας».



Σε έναν με δύο μήνες, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πρόκειται να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο, ενώ θα συνεχίσει να φορά την μάσκα.

