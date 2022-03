Παράξενα

Πόλεμος στην Ουκρανία: πύραυλος έπεσε σε σπίτι χωρίς να... εκραγεί! (βίντεο)

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, δεν εξερράγη ο πύραυλος και έτσι για καλή του τύχη δεν καταστράφηκε το σπιτι του.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και οι εικόνες που έρχονται απο τη χώρα που δέχεται ρωσική εισβολή είναι συγκλονιστικές.

Ένα περιστατικό που κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας Ουκρανός πολίτης, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και είναι απίστευτο.

Το βίντεο δείχνει έναν άθικτο ρωσικό πύραυλο στο σπίτι του στο Χάρκοβο και για κάποιον περίεργο λόγο το βλη΄μα δεν είχε εκραγεί για να καταστράψει ολοσχερώς την οικία.

