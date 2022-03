Life

“VINYΛΙΟ”: πρωτιά στην τηλεθέαση τον Μάρτιο

Συνεχίζεται η σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στην παρέα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με υψηλές πτήσεις στον πίνακα τηλεθέασης.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του κατέγραψε το «VINYΛΙΟ» και τον Μάρτιο παρουσιάζοντας τρία απολαυστικά αφιερώματα στη δεκαετία του ’90 (4, 11 & 18 Μαρτίου). Οι τηλεθεατές ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, και έδωσαν στην εκπομπή την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 18% και 4,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το ξεχωριστό flashback που ετοίμασαν ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, περίπου 1.530.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄.

Μέσα από τρία δυνατά αφιερώματα, που έκλεψαν τις εντυπώσεις και κέρδισαν τους τηλεθεατές, η παρέα από τη Θεσσαλονίκη μας θύμισε τα highlight μιας ολόκληρης εποχής.

Από τα σημαντικότερα γεγονότα των ‘90s ξεχώρισαν το τρομοκρατικό χτύπημα στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, η δολοφονία του Gianni Versace, η έγκριση του Viagra, η αποφυλάκιση του Nelson Mandela, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου, η κλωνοποίηση της Ντόλλυ, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η αρχή του Ευρώ, η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή υπέρ της συνθήκης του Μάαστριχτ, η Διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η διαφήμιση γνωστής πίτσας με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το σκάνδαλο Μπιλ Κλίντον-Μόνικα Λεβίνσκι, αλλά και ο Πόλεμος στον Περσικό Κόλπο.

Από το νοσταλγικό όμως ταξίδι στη δεκαετία του ’90, δεν έλειψαν και τα top ελληνικά γεγονότα, τα κορυφαία αθλητικά και μουσικά γεγονότα, οι κομμώσεις τύπου «τοστιέρα» ή «φράχτης», οι σημαντικότερες σειρές και ταινίες, τα αυτοκίνητα της δεκαετίας, καθώς και οι σημαντικότερες τάσεις της μόδας (από τις πλατφόρμες μέχρι και τις αεροσόλες), τα supermodels, τα περιοδικά που μεσουράνησαν εκείνη την εποχή, αλλά και οι θάνατοι σπουδαίων προσωπικοτήτων όπως οι: Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζιδάκις, Φρέντυ Γερμανός, Σωτηρία Μπέλλου, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη και Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το αγαπημένο σε όλους «VINYΛΙΟ» την 25η Μαρτίου στις 20:00 θα βλέπει την ιστορική ταινία «Παπαφλέσσας» στον ΑΝΤ1 και θα επιστρέψει ξανά την Παρασκευή 1η Απριλίου, και αυτό… δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα!

