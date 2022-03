Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: η ανατριχιαστική κατάθεση του ιατροδικαστή

Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής στο δικαστήριο για τα ευρήματα και τον τραγικό θάνατο της άτυχης φοιτήτριας.

Τα στοιχεία και οι καταθέσεις για την άγρια δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, που φτάνουν ενώπιο του δικαστηρίου συγκλονίζουν.

Ανατριχιαστική είναι και η περιγραφή του πρώτου μάρτυρα, του ιατροδικαστή που διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή στην άτυχη φοιτήτρια, Παναγιώτης Κοτρέτσος. Ο ιατροδικαστής, τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι και ο ίδιος συγκλονισμένος απο το στυγερό αυτό έγκλημα και έκανε λόγο για "ακραία, απάνθρωπη συμπεριφορά", ενώ τόνσε πως δεν μπορεί να είναι με συνάινεση ερωτική πράξη που οδηγεί στον θάνατο.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, το θύμα μετά την ανάσυρση της σορού από τη θάλασσα, έφερε χαρακιές στον λαιμό από τέμνον όργανο, είχε ίχνη στραγγαλισμού και ένα βαθύ χτύπημα πίσω από αριστερό αφτί, που ακόμα κι αν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο δύσκολα θα επιβίωνε. Αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, γεγονός που κατά τον ιατροδικαστή δείχνει πως τη φοιτήτρια, την έριξαν ζωντανή στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Δεν υπάρχει συναίνεση στο θάνατο. Ακόμα κι αν δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν, την είχαν βασανίσει. Το χειρότερο ήταν ότι την πέταξαν στη θάλασσα, είναι η πλήρης απαξία του ανθρώπου, είναι μια ακραία απάνθρωπη συμπεριφορά. Ήθελαν να εξαφανίσουν οποιοδήποτε εύρημα."

Για συνθήκες βασανισμού έκανε λόγο και ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος που εξιχνίασε το έγκλημα. Από την αυτοψία στο σπίτι του ενός κατηγορούμενου κατάλαβε ότι είχε γίνει μακελειό και πως η φοιτήτρια σακατεύτηκε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

