Ελληνοτουρκικά: Δεκάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο

Κρεσέντο τουρκικής προλητικότητας πανω από το Αιγαίο και εμπλοκές. Τι αναφέρουν τα στοιχεία.

Το κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας συνεχίζεται, καθώς η γείτονα χώρα, πραγματοποποίησε δεκάδες παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σήμερα σε 51 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου εκ των οποίων οι 46 έγιναν από τρία κατασκοπευτικά CN-235 και δύο μη επανδρωμένα (UAV).

Ακόμη, πέντε παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά μαχητικά F-16 και σε δύο περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε εμπλοκές με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής. Δύο από τα έξι τουρκικά F- 16 που πέταξαν πάνω από το αρχιπέλαγος ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

