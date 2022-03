Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε “χρυσός” στην Ελλάδα (εικόνες)

Τι ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου κατά την επιστροφή του, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Στην Αθήνα επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (21/3) η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Στίβου που μετείχε στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του μήκους, Μίλτο Τεντόγλου να τραβάει πάνω του όλα τα «φώτα».

Τα μέλη της «γαλανόλευκης» αποστολής υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Παναγιώτης Δημάκος, Αλέξης Αλεξόπουλος και η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ Ξένια Αργειτάκη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο την ημέρα των 24ων γενεθλίων του με άλμα στα 8,55 μ. (στη δεύτερη προσπάθειά του), στις πρώτες του δηλώσεις λίγο μετά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τόνισε πως... νευρίασε μετά το πρώτο άκυρο άλμα του, εξηγώντας πως θα ήθελε να τα καταφέρει στην πρώτη του προσπάθεια, ώστε να φανεί πιο... εύκολο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου., που ήταν να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ και να κερδίσω. Το έκανα και με το παραπάνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή μου (σ.σ. Γιώργο Πομάσκι), που ήταν εκεί μαζί μου και δουλέψαμε πολύ σκληρά και σωστά για να το πετύχουμε αυτό τη στιγμή που έπρεπε» τόνισε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας άλτης και πρόσθεσε:

«Μετά το πρώτο άλμα κάπως... νευρίασα, γιατί ξεκινούσα εγώ πρώτος τον αγώνα από όλους τους 14 αθλητές και είπα πως αυτό ήταν μεγάλη ευκαιρία και θα μπορούσα να τελειώσω τον αγώνα με τη μία. Κι ενώ όντως μπήκα για να τον τελειώσω τον αγώνα, ήταν άκυρο για χιλιοστά. Και νευρίασα γιατί ήθελα να φανεί... cool, επειδή θα ήταν από την αρχή.

Αλλά αφού το έκανα στην αρχή, αυτό σήμαινε πως εννοείται θα μπορούσα να το ξανακάνω και μετά. Είχα άλλες πέντε προσπάθειες, θα το ξαναέκανα. Οπότε το διόρθωσα απευθείας και ήταν η ίδια επίδοση, το ίδιο άλμα.

Η πρώτη μου σκέψη μόλις έκανα αυτό το άλμα ήταν να κάνω κάτι καλύτερο. Πήγα στον προπονητή μου και μού είπε "μπορείς περισσότερο σήμερα, το νιώθω" και του λέω πάμε για ευρωπαϊκό ρεκόρ. Ήταν η πρώτη μου σκέψη, αλλά δεν τα κατάφερα, όμως έκανα μία πάρα πολύ καλή επίδοση».

