“Special Report”: ο αντίπαλος του Πούτιν και η αξιοκρατία στα ΑΕΙ (εικόνες)

“Δυνατές” έρευνες στην εκπομπή του ΑΝΤ1, με συνέντευξη του “ορκισμένου εχθρού” του Ρώσου Προέδρου και με το κοινό μυστικό της “παρεοκρατίας” στα Πανεπιστήμια.

Ήταν κάποτε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, μέχρι που πήρε την απόφαση να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να καταγγείλει τη διαφθορά στη Ρωσία. Παρά τη δεκαετή παραμονή του σε ρωσικές φυλακές, ο ελεύθερος πλέον Μιχαήλ Χοντορκόφσκι δεν σταματά να καταγγέλλει τις ενέργειες του Ρώσου προέδρου.

Την ώρα που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στο Λονδίνο και μιλά αποκλειστικά με τον «ορκισμένο εχθρό» του Πούτιν για τον πόλεμο, τις κυρώσεις και τα σενάρια για τον τερματισμό του.

Τι κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις του Πούτιν για την έναρξη και συνέχεια της στρατιωτικής επιχείρησης; Πού θα σταματήσει η Μόσχα και τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι Ρώσοι ολιγάρχες στις εξελίξεις; Θα καθορίσει αυτός ο πόλεμος την παραμονή του Πούτιν στην εξουσία;

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι μιλά, δίχως αναστολές, στο «Special Report» και σκιαγραφεί την προσωπικότητα του ανθρώπου που τον οδήγησε το 2003 στη φυλακή και έφερε στις μέρες μας τον πόλεμο στα σύνορα της Ευρώπης.

Αξιοκρατία ή παρεοκρατία;

Ένα κοινό «μυστικό» των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η δυσκολία και οι αργοί ρυθμοί στην ανέλιξη των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Πρόσφατες υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας έφεραν, όμως, στο προσκήνιο και ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των καθηγητών που κρίνουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία χιλιάδων φοιτητών κάθε χρόνο, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πρόσληψη, μονιμοποίηση ή εξέλιξη ενός καθηγητή.

Ο Αντώνης Φουρλής ανοίγει τον φάκελο της αξιοκρατίας στα ελληνικά πανεπιστήμια και ρίχνει φως στα φαινόμενα της «παρεοκρατίας» και της «οικογενειοκρατίας» που ταλανίζουν και σήμερα την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τι συμβαίνει με τα εκλεκτορικά συμβούλια και πώς ελέγχονται οι καθηγητές; Τι ρόλο παίζει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και πώς επιδρούν οι εξελίξεις αυτές στο brain drain των Ελλήνων επιστημόνων;

Καθηγητές και φοιτητές μιλούν στην κάμερα του «Special Report» για τα «κακώς κείμενα» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και το πανεπιστήμιο που οραματίζονται, ενώ ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, δίνει τις δικές του απαντήσεις και αποκαλύπτει τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει το επόμενο νομοσχέδιο που θα φέρει προσεχώς το υπουργείο στη Βουλή.

