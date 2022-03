Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: δημοψήφισμα πριν την συμφωνία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε μία δήλωση - "βόμβα" σχετικά με τον οποιοδήποτε συμβιβασμό είναι πιθανός να γίνει με τη Ρωσία.

Σε ένα νέο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος προέβη σε δηλώσεις - "βόμβα" καθώς αναφέρθηκε στην πιθανότητα συνθηκολόγησης με τη ρωσία που έχει εισβάλει για 26η ημέρα στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, σε νέα συνέντευξή του στα ΜΜΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός της χώρας του με την Ρωσία, είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί με δημοψήφισμα.

Ο ουκρανός πρόεδρος, τόνισε ακόμη πως η Ουκρανία «δεν μπορεί να δεχτεί κανένα τελεσίγραφο της Ρωσίας για να σταματήσει τον πόλεμο».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχτεί κανένα τελεσίγραφο της Ρωσίας. Θα πρέπει πρώτα να μας καταστρέψουν όλους, μόνο τότε θα τηρηθούν τα τελεσίγραφά τους».

Και συνέχισε: Όλα θα εξαρτηθούν από τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας. Στις κατεχόμενες πόλεις, οι Ρώσοι εγκαθιστούν τη σημαία τους αλλά ο κόσμος την αφαιρεί. Ένας άνδρας σκοτώθηκε για αυτό. Μπορώ να βεβαιώσω ότι μόνο όταν πάψουμε να υπάρχουμε θα υποταχτούμε σε ένα τελεσίγραφο».

Τέλος ανέφερε: «Τι θέλετε; Καταστρέψτε μας όλους. Για αυτό απαντώ: δεν θα μπορέσουμε να υπακούσουμε σ’ αυτό το τελεσίγραφο παρά μόνο αν δεν θα είμαστε πλέον εδώ».