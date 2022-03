Κοινωνία

Ομόνοια: Επιχείρηση “σκούπα” από 170 αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις κατέληξαν αρκετοί από τους εκατοντάδες ελέγχους, που έγιναν στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνεται πως «για έκτη ημέρα συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που ξεκίνησαν με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου την περασμένη Τρίτη.

Στόχος του οργανωμένου σχεδίου είναι η πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες παραβατικότητας.

Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (21/3) στην ευρύτερη περιοχή της Ομονοίας (Πειραιώς- Σοφοκλέους- Σωκράτους) και συμμετείχαν 170 αστυνομικοί (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής / ΔΙ.ΑΣ., Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

470 έλεγχοι ατόμων,

3 έλεγχοι οικιών,

130 προσαγωγές παράνομων αλλοδαπών και 2 προσαγωγές αλλοδαπών για αδικήματα αρμοδιότητας Τμήματος Ασφαλείας,

7 συλλήψεις ατόμων, εκ των οποίων 3 για ναρκωτικά, 2 για παραεμπόριο, 2 περί όπλων,

22 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις».