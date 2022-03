Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ολλανδία: αποφυλακίστηκαν για να πολεμήσουν

Η Ολλανδία αποφυλάκισε δύο Ουκρανούς υπηκόουςγια να πάνε να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Η κράτηση στην Ολλανδία δύο Ουκρανών, που θεωρούνται ύποπτοι για διακίνηση ανθρώπων, ανεστάλη την περασμένη Παρασκευή, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της έκκλησης της ουκρανικής κυβέρνησης προς τους πολίτες της να υπερασπιστούν τη χώρα τους, «συνθήκες έκτακτες, σοβαρές», σύμφωνα με μία απόφαση του δικαστηρίου του Ζίλαντ και του δυτικού Μπράμπαντ.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 27 ετών, με καταγωγή από το Λουτσκ (βορειοδυτική Ουκρανία), βαρύνονται με υποψίες ότι βοήθησαν 11 Αλβανούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να φθάσουν με πλοίο στην Αγγλία, έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κράτησή τους ανεστάλη λόγω της «εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, της έκκλησης που απηύθυνε η ουκρανική κυβέρνηση στους κατοίκους της για να υπερασπιστούν τη χώρα τους», της επιθυμίας των κατηγορουμένων να ανταποκριθούν σε αυτήν την έκκληση και του συμφέροντός τους να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους, εξήγησε το δικαστήριο.

Αυτές οι συνθήκες είναι «έκτακτες» και «σοβαρές», σύμφωνα με το δικαστήριο, που εκτιμά πως το συμφέρον να αποφυλακιστούν οι δύο ύποπτοι «επικρατεί του κοινωνικού συμφέροντος να παραμείνουν προφυλακισμένοι».

«Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στην Ολλανδία», δήλωσε μία εκπρόσωπος Τύπου του δικαστηρίου στο AFP.

Η αναστολή δεν είναι περιορισμένη χρονικά, διευκρίνισε η ίδια και οι ύποπτοι δεν θα πρέπει να παραστούν στη δίκη τους. Όμως, οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή τους έχουν αποσαφηνιστεί:

«Εάν καταδικαστούν σε ποινή κάθειρξης, θα πρέπει εν τέλει να εκτίσουν αυτήν την ποινή», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου.

Ο αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα ζήτησε από τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε σήμερα τη συνάντηση που είχε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα με αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης, κατά την οποία ο Τζον Σάλιβαν φέρεται να ζήτησε από το Κρεμλίνο να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να επιτρέψει την προξενική βοήθεια σε όλους τους αμερικανούς πολίτες που κρατούνται στη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ, ο Νεντ Πράις, δήλωσε πως είναι «απολύτως απαράδεκτο» να μην επιτρέπεται στις ΗΠΑ η προξενική βοήθεια σε αμερικανούς πολίτες που κρατούνται στη Ρωσία.

Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση της μπασκετμπολίστριας Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, η οποία συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη Ρωσία για κατοχή φιαλιδίων ατμίσματος που περιείχαν χασισέλαιο. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί η παροχή προξενικής βοήθειας στην αμερικανίδα αθλήτρια, σημείωσε ο Πράις.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ και τον προειδοποίησε ότι ο χαρακτηρισμός του Τζο Μπάιντεν για τον Πούτιν (σ.σ. «εγκληματίας πολέμου») έχει φέρει τις σχέσεις των δύο χωρών στα πρόθυρα της διακοπής.

«Είναι πολύ υποκριτικό να ακούς μια χώρα να μιλάει για «ανάρμοστα σχόλια» όταν η ίδια εμπλέκεται σε μαζική σφαγή, περιλαμβανομένων επιδρομών και επιθέσεων που έχουν προκαλέσει θανάτους αμάχων», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.





