Ζαχάροβα για Καλλιθέα: οι ελληνικές Αρχές να τιμωρήσουν τους βάνδαλους

Τι αναφέρει για τον βανδαλισμό στην Καλλιθέα αλλά και για τον ρόλο των ΜΜΕ η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Με σκληρή γλώσσα μίλησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, για τα ελληνικά ΜΜΕ σε δηλώσεις της.

Η εκπρόσωπος, συνέδεσε τους βανδαλισμούς στο μνημείο πεσόντων Σοβιετικών στρατιωτών στην Καλλιθέα, με την "αντιρωσική υστερία που εξαπολύουν τα ΜΜΕ" όπως ανέφερε.

Και συνέχισε μεταξύ άλλων: «Η αδιάκοπη μονόπλευρη και εσκεμμένα παραμορφωμένη παρουσίαση πληροφοριών για τα γεγονότα στο Ντονμπάς, η υποστήριξη του καθεστώτος του Κιέβου έχει λύσει τα χέρια όσων, για χάρη αμφίβολων στόχων, είναι έτοιμοι να παραδώσουν στη λήθη την κοινή ιστορία και μνήμη που συνδέουν τη Ρωσία με την Ελλάδα».

Τέλος κάλεσε τις Αρχές: «να βρουν και να τιμωρήσουν αυστηρά τους βάνδαλους προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων απαράδεκτων περιστατικών. Η αντίστοιχη προφορική σημείωση εστάλη αμέσως από τη ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας».

Υπενθυμίζουμε πως το μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα.βανδαλίστηκε από αγνώστους, καθώς έγραψαν τη λέξη "Αζόφ", που παραπέμπει στο ουκρανικό εθνικιστικό τάγμα Αζόφ, με κίτρινο χρώμα πάνω στο μνημείο.

Για το περιστατικό αυτό, ενακοίνωση εξέδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο καταδίκασε την πράξη:

"Καταδικάζουμε τη βεβήλωση μνημείου αφιερωμένου στη μνήμη τριών Σοβιετικών στρατιωτών, οι οποίοι εκτελέσθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής το καλοκαίρι του 1944.

Η Ελλάδα, χώρα που υπέφερε από την ναζιστική κατοχή, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία της μνήμης των θυμάτων του ναζισμού και καταδικάζει κάθε χρήση συμβόλων αυτής της σκοτεινής περιόδου της ιστορίας."

