Europa Conference League: τελικός στην… Ελλάδα;

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από τα Τίρανα για μεταφορά της έδρας του τελικού και για τους λόγους που φαίνεται πως οδηγούν σε σχετική απόφαση την UEFA.

Θέμα από το... πουθενά ενδέχεται να ανοίξει ως προς την έδρα του (πρώτου) τελικού στο νεοσύστατο Europa Conference League, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στα Τίρανα, στη νεόδμητη και χωρητικότητας 22.500 θέσεων «Arena Kombetare».

Οι πολιτικές παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο της Αλβανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχουν προκαλέσει το θυμό της UEFA, η οποία συνηθίζει, εφόσον η κατάσταση δεν εξομαλυνθεί, να απειλεί την Ομοσπονδία-μέλος της με αποβολή από τις τάξεις της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις Εθνικές ομάδες και τους συλλόγους της συγκεκριμένης χώρας, που δεν θα μπορούν πια να μετέχουν στις διοργανώσεις της.

Αυτονόητο είναι ότι μια τέτοια ποινή επηρεάζει και άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την ανάθεση μεγάλων διοργανώσεων στη χώρα, εν προκειμένω τον τελικό του Conference League.

Σύμφωνα με όσα είπε την Δευτέρα ο Αλβανός δημοσιογράφος, Ένο Σκάρτσο, ο τελικός του Conference League δεν θα διεξαχθεί στα Τίρανα και είναι πιθανό να μεταφερθεί στην Αθήνα. Όπως υποστήριξε ο δημοσιογράφος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει αποφασίσει να τιμωρήσει την Αλβανία και ως πρώτη κύρωση θα ήταν η αφαίρεση του τελικού.

«Η UEFA θα έρθει με μια πολύ αυστηρή τιμωρία. Με βάση τις πληροφορίες που έχω, αρχικά ο τελικός θα ανατεθεί στην Αθήνα, είναι σχεδόν 90% σίγουρο. Ύστερα θα έρθει και η επόμενη τιμωρία για την Αλβανία», είπε ο Σκάρτσο.

Η ΕΠΟ είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση για διεξαγωγή του τελικού στο Παγκρήτιο Στάδιο και έτσι ο τελικός κατέληξε στα Τίρανα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη ενημέρωση από την UEFA.

