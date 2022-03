Οικονομία

Αμπράμοβιτς: η θαλαμηγός “Solaris” βρήκε “καταφύγιο” στην Τουρκία

“Πονοκέφαλος” για τον μεγιστάνα, από τις κυρώσεις της Δύσης κατά Ρώσων ολιγαρχών που συνδέονται με τον Πούτιν.

Θαλαμηγός που ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ελλιμενίστηκε στη νοτιοδυτική Τουρκία, χώρα που δεν εφαρμόζει τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος των Ρώσων ολιγαρχών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι.

Το Solaris, πολυτελές πλοίο μήκους 140 μέτρων, υπό σημαία Βερμούδων, θεάθηκε χθες Δευτέρα στην πολύ τουριστική Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), μια εβδομάδα μετά τον απόπλου από λιμάνι του Μαυροβουνίου, χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και την ΕΕ, επέβαλαν κυρώσεις άνευ προηγουμένου σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Πολλοί ολιγάρχες, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αμπράμοβιτς, και άνθρωποι του προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκονται στους καταλόγους των προσώπων που υφίστανται αντίποινα.

Όμως η Τουρκία, κράτος μέλος του NATO, που διατηρεί σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Αρκετές χώρες προχώρησαν σε κατασχέσεις θαλαμηγών που ανήκουν σε ορισμένους από τους πλουσιότερους Ρώσους, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα τους πάρουν «τα αγαθά πολυτελείας που απέκτησαν εγκληματώντας», όπως το έθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ υιοθέτησε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και στον κατάλογο συμπεριλαμβανόταν το όνομα του κ. Αμπράμοβιτς, μεταξύ άλλων.

Ο ολιγάρχης, στον οποίο ανήκει μια ακόμη μεγαλύτερη θαλαμηγός, η Eclipse, μήκους 162 μέτρων, πλήττεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο από πάγωμα πόρων και ταξιδιωτική απαγόρευση.

Η Τουρκία χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μεν, αλλά γενικά διατηρεί ανοικτούς διαύλους με τη Ρωσία και αποπειράται να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή.

